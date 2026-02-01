الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق الترجي التونسي مع منافسه سيمبا التنزاني بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحافظ الترجي التونسي على حظوظه بالتواجد في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد اقتناص التعادل.

وتقدم فريق سيمبا التنزاني بهدفين في الشوط الأول من المباراة عن طريق يوسف كاغوما وشوماري كابومبي.

وانتفض فريق الترجي التونسي في الشوط الثاني وسجل أبو بكر دياكيتي الهدف الأول في الدقيقة 64 وتعادل كوسلة بو عليا في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وأهدر حمزة الجلاصي ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من زمن اللقاء ليواصل التي التونسي التواجد في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- ستاد مالي : 8 نقاط.

2- الترجي التونسي : 6 نقاط .

3- بيترولواندا :5 نقاط.

4- سيمبا التنزاني نقطة وحيده.