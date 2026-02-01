أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة

أعرب حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي والمنتقل حديثاً لصفوف نادي برشلونة الرديف الإسباني عن سعادته بارتداء قميص الكتلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حمزة عبد الكريم للموقع الرسمي لنادي برشلونة: سعيد للغاية وجاهز للمشاركة أريد النزول للملعب وتقديم أفضل ما لدي لا أستطيع الانتظار.

وأوضح :حلمي اللعب للفريق الأول وأسعى لتقديم أقصى جهدي لتحقيق الحلم في أكبر وأمثل هذا الكيان الكبير بأفضل صورة ممكنة.

رسميا حمزة عبدالكريم في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم.

اجتاز حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الكشف الطبي اللازم، قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف فريق برشلونة أثلتيك الإسباني.