رسميا.. حمزة عبد الكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع النادي الأهلي لإعارة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية تفعيل خيار الشراء في نهاية الموسم الجاري.

وأكد النادي الكتالوني عبر حساباته الرسمية: "توصل نادي برشلونة والأهلي إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع وجود خيار شراء للنادي الكتالوني بنهاية الموسم".

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتياز اللاعب الشاب الكشف الطبي بنجاح، ليصبح انتقاله رسميًا، ويعزز برشلونة من صفوفه بخيار شاب موهوب يضيف قوة هجومية للفريق خلال الفترة المقبلة.