رياضة

موعد إعلان برشلونة عن التعاقد الرسمي مع حمزة عبد الكريم

محمد سمير

بات نادي برشلونة الإسباني قريبًا من الإعلان رسميًا عن ضم اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، قادمًا من صفوف النادي الأهلي، من أجل تدعيم فريقه الرديف «برشلونة أتليتك» خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لموسم 2025-2026.

وأنهى حمزة عبد الكريم بنجاح جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها مساء أمس، السبت، بعد وصوله إلى إسبانيا بساعات قليلة، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى النادي الكتالوني.

موعد الإعلان عن صفقة حمزة عبد الكريم

ومن المنتظر أن يكشف برشلونة عن الصفقة بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم، ضمن مجموعة من التعاقدات التي أبرمها النادي لدعم الفريق الرديف مع انطلاق النصف الثاني من الموسم.

وشملت تعاقدات برشلونة الأخيرة أيضًا التعاقد مع باتريسيو باسيفيكو، مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي، إلى جانب أجاي تافاريس، لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي.

وانتقل حمزة عبد الكريم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع أحقية النادي الإسباني في شراء اللاعب مقابل 3 ملايين يورو، ترتفع إلى 5 ملايين يورو حال تحقيق بعض المتغيرات والحوافز المرتبطة بمستواه الفني.

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن اللاعب قد يدخل دائرة اهتمام الفريق الأول لبرشلونة، بقيادة المدير الفني هانز فليك، خلال معسكر الإعداد الصيفي المقبل، في حال ظهوره بمستوى مميز مع فريق برشلونة أتليتك خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن حمزة عبد الكريم كان قد جدد عقده مع النادي الأهلي حتى عام 2028، قبل انتقاله رسميًا إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة.

