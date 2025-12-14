خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد

تواجه شريحة واسعة من مستخدمي الغاز الطبيعي المنزلي مشكلة فقدان كارت الشحن، خاصة بعد الانتشار الكبير للعدادات مسبقة الدفع في مختلف المحافظات، حيث تؤكد شركات توزيع الغاز، وفي مقدمتها تاون جاس وبتروتريد، أن عملية استخراج كارت جديد لا تستغرق سوى دقائق قليلة داخل الفرع، شريطة أن يتوجه المشترك للفرع التابع لمنطقته مع إحضار أي فاتورة شحن سابقة، والتي تمثل الوثيقة الأساسية لربط بيانات العداد والتأكد من ملكيته، وفي حالة عدم توافر الفاتورة، يكفي تقديم رقم العداد لتسهيل الاستعلام والتسجيل.

خطوات لاستخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف دون فقدان الرصيد.

التوجه إلى الفرع التابع لشركتك

زيارة الفرع التابع لشركة الغاز المنزلي في منطقتك، وتعد هذه الخطوة ضرورية لأن استخراج بدل فاقد يتم فقط من خلال الفروع المعتمدة لكل شركة مثل تاون جاس أو بتروتريد، حيث يتم التحقق من بيانات المشترك وربطها بالعداد الخاص به.

تقديم فاتورة شحن سابقة أو رقم العداد

تعتمد الشركات على الفاتورة كوثيقة رسمية لإثبات ملكية العداد، لأنها تتضمن رقم العداد وبيانات المشترك.

وفي حال عدم الاحتفاظ بالفاتورة، يمكن الاكتفاء بتقديم رقم العداد، والذي يتيح للموظف الوصول المباشر إلى بيانات العميل والتأكد من صحتها قبل إصدار الكارت الجديد.

سداد رسوم بدل الفاقد

بعد التأكد من البيانات، يقوم المشترك بسداد رسوم استخراج الكارت الجديد، والتي تبلغ 20 جنيهًا فقط في مختلف فروع الشركات.

وتعد هذه الرسوم ثابتة ومعتمدة، ويتم إصدار الكارت البديل فور الانتهاء من عملية السداد دون الحاجة إلى وقت انتظار طويل.

الحفاظ على الرصيد المتبقي بشكل تلقائي

لا يتسبب فقدان الكارت في ضياع الرصيد، إذ تعتمد الشركات على النظام الإلكتروني الذي يسجل آخر عمليات الشحن والاستهلاك.

وبمجرد إصدار الكارت الجديد، يتم تحويل الرصيد تلقائيًا إلى الكارت البديل، بعد مراجعة البيانات والتأكد من هوية المشترك، مما يزيل مخاوف فقدان أي مبلغ سابق.

الإسراع في استخراج البديل لتجنب توقف العداد

تشدد الشركات على ضرورة عدم الانتظار حتى انتهاء شحنة الغاز، لأن العدادات مسبقة الدفع لا تعمل دون الكارت ولا يمكن شحنها بطرق بديلة.

والتأخر قد يؤدي إلى توقف العداد عن ضخ الغاز، لذلك يفضل البدء في إجراءات إصدار البديل فور فقدانه.

إمكانية تفويض شخص آخر بالإنابة

لا يشترط حضور صاحب العداد بنفسه، إذ يمكن لأي فرد من الأسرة أو شخص موثوق إتمام الإجراءات بدلًا منه.

ويكفي تقديم الفاتورة أو رقم العداد وسداد الرسوم، ما يجعل الخطوات أكثر سهولة خاصة لكبار السن أو غير القادرين على التوجه للفرع.

التفرقة بين بدل الفاقد وبدل التالف

توضح الشركات أن بدل الفاقد يتم استخراجه عند ضياع الكارت تمامًا، بينما يصدر بدل التالف في الحالات التي يكون فيها الكارت بحوزة العميل لكنه متوقف عن العمل بسبب تلف الشريحة أو الكسر أو الخدوش.

وفي حالة التالف، يتم فحص الكارت داخل الفرع قبل إصدار البديل، فيما تتشابه باقي الإجراءات بين الحالتين.