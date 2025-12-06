قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اسهل طريقة لسداد فاتورة الغاز بالموبيل

سداد فاتورة الغاز الطبيعي
سداد فاتورة الغاز الطبيعي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي بعد أن أصبحت عملية السداد أكثر سهولة بالموبيل، دون الحاجة إلى زيارة شركات التحصيل أو مقار الخدمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان دقة احتساب الفواتير اعتمادا على القراءات الفعلية للعداد.

كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

وتوفر شركات الغاز في مصر مجموعة واسعة من الوسائل الإلكترونية الآمنة التي تتيح للمستخدمين سداد الفواتير بسهولة، وتشمل المواقع الرسمية والتطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية وماكينات الدفع المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويعد موقع ماي فوري من أبرز الوسائل المستخدمة، حيث يمكن للمشترك الدخول إلى الموقع أو التطبيق واختيار خدمة دفع فاتورة الغاز ثم إدخال رقم المشترك لتظهر قيمة الفاتورة، يلي ذلك تحديد وسيلة الدفع سواء بالبطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية.

ويقدم تطبيق جوميا باي خدمة السداد من خلال تسجيل الدخول واختيار فئة فواتير الغاز الطبيعي وإدخال البيانات المطلوبة وإتمام الدفع مباشرة.

ويتيح الموقع الرسمي لشركة بتروتريد سداد الفاتورة عبر إدخال رقم الحساب واختيار وسيلة الدفع المناسبة من فيزا أو ماستر كارد، مع إمكانية الحصول على إيصال إلكتروني فوري يؤكد إتمام العملية.

وتوفر المحافظ الرقمية مثل فون كاش وBM Wallet ومحافظ شركات الاتصالات خيارات سريعة ومرنة للسداد بشكل فوري وآمن.

وتتوفر خدمات السداد من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري وخدماتي وضامن وممكن وبي وإي فاينانس، عبر اختيار خدمة مرافق عامة ثم شركة الغاز وإدخال رقم المشترك للحصول على إيصال رسمي معتمد.

ويستطيع المواطنون أيضا سداد الفاتورة من خلال مكاتب البريد بتقديم رقم الحساب للموظف المختص.

تسجيل قراءة عداد الغاز

أتاحت شركة بتروتريد وسائل إلكترونية متعددة لضمان الدقة في تسجيل الاستهلاك، منها التطبيق الرسمي للشركة، والموقع الإلكتروني، وخدمة الواتساب المخصصة لإرسال صورة العداد ورقم المشترك، إضافة إلى إمكانية التسجيل عبر الخط الساخن.

ويمثل هذا التطور في آليات السداد وتسجيل القراءات نقلة نوعية في خدمات الغاز المنزلي، إذ يسهم في تقليل الأخطاء الناتجة عن التقديرات الشهرية، ويحد من تراكم المديونيات، كما يعزز اعتماد المواطنين على الخدمات الرقمية في تعاملاتهم اليومية، بما يضمن إدارة دقيقة لحساباتهم واستمرار الخدمة دون انقطاع.

