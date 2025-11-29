المنيا .. إصابة 4 أشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز بمغاغة

أصيب 4 أشخاص من بإلاختناق اثر تسرب غاز من داخل وحدة سكنية بمركز مغاغة شمال المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إخطار بإصابة 4 أشخاص إثر تسرب غاز داخل وحدة سكنية بدائرة مركز مغاغة.

انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ مدعمة بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية وتبين استقرار حالتهم الصحية، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.