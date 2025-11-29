حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته بالمنيا

أمرت النيابة العامة بمركز ملوى جنوب المنيا، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المحافظة، حبس المتهم فى إنهاء حياة زوجته لخلافات أسرية 4 ايام على ذمة التحقيقات.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منزل بقرية المحرص بمركز ملوي جنوب المحافظة، ووجود جثة لسيدة في العقد الثاني من عمرها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وفاة د . س 19 سنة، وعلى جسدها آثار خنق وتم نقلها لمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليه م . ن 23 سنه بسبب خلافات عائلية بينهما، وتم ضبطه واقتياده إلى مركز الشرطة للعرض على جهات التحقيق، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.