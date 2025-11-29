إصابات وكسور.. القبض على قائد دراجة نارية بالمنيا صدم فتاة وهرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بإحدى الفتيات ولاذ بالهرب بالمنيا.

وتبين بالفحص، أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بنجلته (طالبة – سن 13) مما أدى لحدوث إصابتها بكسر بالقدم ولاذ بالفرار.

وتم تحديد وضبط الدراجة النارية "منتهية التراخيص" وقائدها "لايحمل رخصة قيادة" - مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.