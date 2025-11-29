صور وفيديوهات مفبركة .. القبض على شاب إبتز فتاة عبر الواتس أب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد إبتزازها مادياً ببنى سويف.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (صانع محتوى – مقيم بالقاهرة) وبسؤاله أقر بتلقيه رسالة من إحدى متابعيه لمساعدتها لتعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد إبتزازها مادياً ، وبسؤال الفتاة "المجنى عليها" أيدت ما سبق.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



