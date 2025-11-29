مخدرات بـ 102 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الجريمة بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة بالأقصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم على أحدهما بالسجن المؤبد فى جناية قتل عمد، والحكم عليهما بالسجن فى جنايات “اتجار بالمخدرات - سرقة بالإكراه - سلاح بدون ترخيص” بنطاق محافظة الأقصر، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من "1,3 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو" – 69 قطعة سلاح نارى “10 بنادق آلية، 33 بندقية خرطوش، 13 فرد خرطوش، 12 فردا محليا، طبنجة”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 102 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



