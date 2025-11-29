بعد غلق شارع الهرم للقادم من الجيزة.. تعرف على الخريطة المرورية الجديدة

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بمحطة مترو المطبعة.

حيث تم الغلق الكلى لشارع الأهرام فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة لمدة "3 شهور" وذلك إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28/11/2025 على أن يكون العمل من الساعة 3 صباحاً.

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

- حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير إتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية تقوم بالدخول يميناً إلى شارع حسن محمد ثم الدخول يساراً إلى شارع الليثى ثم إستكمال السير إتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولاً إلى شارع العريش.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.