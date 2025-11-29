حبس شخصين يستقلان سيارة في محاولة إختطاف طالب بالسويس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام يستقلان سيارة بمحاولة إختطاف طالب وفرارهما عقب تدخل الأهالى بالسويس.

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان سيارة بمحاولة إختطاف طالب وفرارهما عقب تدخل الأهالى بالسويس.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (طالب مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) وبإستدعائه حضر برفقة والده الذى أفاد بأنه بتاريخ 18 الجارى حال سير نجله بالمنطقة محل سكنه متجهاً إلى المدرسة فوجئ بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى بمحاولة إختطافه فتدخلت إحدى السيدات وإستغاثت بالأهالى ولاذ المتهمان بالهرب وتركا السيارة .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية – مقيمان بالسويس) وبحوزتهما (بندقية خرطوش – سلاح أبيض) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد مساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، وفى سبيل ذلك قاما بسرقة السيارة وتغيير معالمهما إلا أن السيارة تعطلت عقب إرتكابهما الواقعة ولاذا بالفرار.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.