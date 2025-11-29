قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس شخصين يستقلان سيارة في محاولة إختطاف طالب بالسويس

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام يستقلان سيارة بمحاولة إختطاف طالب وفرارهما عقب تدخل الأهالى بالسويس.

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان سيارة بمحاولة إختطاف طالب وفرارهما عقب تدخل الأهالى بالسويس.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (طالب مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) وبإستدعائه حضر برفقة والده الذى أفاد بأنه بتاريخ 18 الجارى حال سير نجله بالمنطقة محل سكنه متجهاً إلى المدرسة فوجئ بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى بمحاولة إختطافه فتدخلت إحدى السيدات وإستغاثت بالأهالى ولاذ المتهمان بالهرب وتركا السيارة .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية – مقيمان بالسويس) وبحوزتهما (بندقية خرطوش – سلاح أبيض) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد مساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه ، وفى سبيل ذلك قاما بسرقة السيارة وتغيير معالمهما إلا أن السيارة تعطلت عقب إرتكابهما الواقعة ولاذا بالفرار.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

إختطاف الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث

