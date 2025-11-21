الداخلية تداهم مصنع لإنتاج المشروبات مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة مصنع"بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة وبيع المشروبات الصناعية رخيصة الثمن والمصنعة بمواد مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع"بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون ، لإنتاج وتعبئة وبيع المشروبات الصناعية رخيصة الثمن والمصنعة بمواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) ، وبحوزته (4000 لتر مادة سائلة مجهولة المصدر – "40 ألف زجاجة بلاستيك فارغة ، 4000 كرتونة "مستلزمات تعبئة – 26400 عبوة عصير منتج نهائى مدون عليها علامة تجارية مملوكة للغير ويشتبه فى عدم صلاحيتها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.