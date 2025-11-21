الجالية المصرية بالكويت: إقبال من كل الفئات العمرية على انتخابات النواب

قال عضو الاتحاد العالمي للمصريين في الخارج بدولة الكويت، المستشار جمال أبو الخير، إن هناك إقبالا من كل الفئات العمرية على عملية الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالخارج؛ في رسائل تؤكد على التفاف الجالية المصرية في الخارج حول الدولة المصرية.

وأضاف أبو الخير، في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن الجالية المصرية في الكويت تؤكد وعيها الكامل وضرورة مشاركتها في جميع الاستحقاقات الدستورية؛ كواجب وطني يحتم على الجميع المشاركة فيه.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنحاز للإرادة الشعبية وحرص على شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية، كما أن رئيس الجمهورية أكد أنه لا حصانة لفساد ولا حماية لمال سياسي، مبرزا أن صورة مصر في الخارج في أبهى صورها.