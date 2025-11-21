أول فنانة في العالم تقدّم هذا الدور.. ريهام عبد الغفور تعيش حالة نشاط سينمائي

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور للعودة الي شاشة السينما خلال الفترة القادمة بعملين دفعة واحدة.

الفيلم الاول هو برشامة، والذي يعد من الاعمال الكوميدية ، تدور أحداث فيلم برشامة في إطار كوميدي إجتماعي حول الغش في المدارس، وتُسرد أحداثه خلال يوم واحد في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

ويشارك في بطولة فيلم برشامة هشام ماجد إلى جانب ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، أحمد عصام السيد، ومجموعة من ضيوف الشرف.

اما العمل الثاني، والذي كان مفاجاة لجمهور ريهام عبد الغفور فهو خريطة رأس السنة.

ويشارك ريهام عبد الغفور البطولة كل من محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، والطفل أسر، وهو من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي، وتنفيذ شركة سكوب آرت برودكشن.

تقدّم ريهام عبد الغفور فيه شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون، لتكون أول فنانة في العالم تقدّم هذا الدور؛ فلم يسبق لفنانة أن جسّدت هذه الشخصية، إذ كان يتم دائمًا الاستعانة بأبطال من ذوي الهمم لتقديم هذه الأدوار، إلا أنّ ريهام خاضت المغامرة هذه المرة لتكشف عن جانب جديد من موهبتها الاستثنائية.





كانت ريهام عبد الغفور قد قدمت للسينما العام الماضي فيلم ليلة العيد.

وشارك في بطولته عدد من الفنانات ابرزهن يسرا عبير صبري وسلوي عثمان ويسرا اللوزي وعارفة عبد الرسول ونجلاء قدري وهنادي مهنا بالإضافة الي الفنانة القديرة سميحة أيوب ، وكل من الفنانين سيد رجب وأحمد خالد صالح ومن إخراج سامح عبد العزيز .