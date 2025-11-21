قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
أول فنانة في العالم تقدّم هذا الدور.. ريهام عبد الغفور تعيش حالة نشاط سينمائي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور للعودة الي شاشة السينما خلال الفترة القادمة بعملين دفعة واحدة. 

الفيلم الاول هو برشامة، والذي يعد من الاعمال الكوميدية ، تدور أحداث فيلم برشامة في إطار كوميدي إجتماعي حول الغش في المدارس، وتُسرد أحداثه خلال يوم واحد في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

ويشارك في بطولة فيلم برشامة هشام ماجد إلى جانب ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، أحمد عصام السيد، ومجموعة من ضيوف الشرف.

اما العمل الثاني، والذي كان مفاجاة لجمهور ريهام عبد الغفور فهو خريطة رأس السنة. 

ويشارك ريهام عبد الغفور البطولة كل من  محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، والطفل أسر، وهو من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي، وتنفيذ شركة سكوب آرت برودكشن.

تقدّم ريهام عبد الغفور فيه شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون، لتكون أول فنانة في العالم تقدّم هذا الدور؛ فلم يسبق لفنانة أن جسّدت هذه الشخصية، إذ كان يتم دائمًا الاستعانة بأبطال من ذوي الهمم لتقديم هذه الأدوار، إلا أنّ ريهام خاضت المغامرة هذه المرة لتكشف عن جانب جديد من موهبتها الاستثنائية.

 

كانت ريهام عبد الغفور قد قدمت للسينما العام الماضي فيلم ليلة العيد. 

وشارك في بطولته عدد من الفنانات ابرزهن يسرا عبير صبري وسلوي عثمان ويسرا اللوزي وعارفة عبد الرسول ونجلاء قدري وهنادي مهنا بالإضافة الي الفنانة القديرة سميحة أيوب ، وكل من الفنانين سيد رجب وأحمد خالد صالح ومن إخراج سامح عبد العزيز .

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

