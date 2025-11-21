قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
بالصور

بسعر السوبركار.. ساعة يد مستوحاة من السيارات الخارقة

ساعة يد
ساعة يد
عزة عاطف

قدمت تاج هوير المتخصصة في الساعات الفاخرة واحدة من أكثر ساعاتها تقدمًا على الإطلاق، Monaco Air 1، وهي ساعة تجمع بين التقنيات العالية والمواد الفاخرة المستوحاة من عالم الهايبركار. 

ورغم عدم ارتباط ساعة اليد الفاخرة رسميًا بأي صانع سيارات، إلا أن تصميمها يعكس روح الأداء والهندسة المتقدمة.

تصميم ساعة يد متطور ومواد من مستوى الطائرات

تأتي الساعة الجديدة بهيكل مصنوع من التيتانيوم Grade 5 المستخدم في صناعات الطيران، ما يمنحها صلابة عالية ووزنًا خفيفًا للغاية.

تمتاز بعلبة مربعة مقاس 41 ملم مع وزن لا يتجاوز 86 غرامًا فقط، كما تتألق بعقارب من الذهب الأصفر تضيف لمسة فاخرة إلى تصميمها الهندسي.

تقنية Split-Seconds كرونوجراف

تحمل الساعة اسم Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1، وتعد واحدة من أكثر الساعات تعقيدًا في تاريخ تاغ هوير من حيث الأداء الميكانيكي والدقة.

ورغم أن الشركة تقول إن تصميمها مستوحى من السيارات الخارقة الحديثة، إلا أن اكتشاف هذا الرابط يتطلب خيالًا واسعًا، حسب وصف الخبراء.

ستتوفر الساعة في 30 قطعة فقط عالميًا، ما يجعلها منتجًا نادرًا لهواة الساعات الفاخرة. 

كما أن سعرها المرتفع يضعها في فئة تكاد تقترب من أسعار بعض السيارات الرياضية عالية الأداء.

تقدم تاج هوير ساعة اليد المستوحاة من السيارات الخارقة بسعر يقترب من ثمن السوبر كار بإمكانيات فاخرة تناسب الباحثين عن الساعات النادرة.

ساعات فاخرة السيارات الخارقة TAG Heuer ساعة تيتانيوم ساعة يد فاخرة

