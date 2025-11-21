بسعر السوبركار.. ساعة يد مستوحاة من السيارات الخارقة

قدمت تاج هوير المتخصصة في الساعات الفاخرة واحدة من أكثر ساعاتها تقدمًا على الإطلاق، Monaco Air 1، وهي ساعة تجمع بين التقنيات العالية والمواد الفاخرة المستوحاة من عالم الهايبركار.

ورغم عدم ارتباط ساعة اليد الفاخرة رسميًا بأي صانع سيارات، إلا أن تصميمها يعكس روح الأداء والهندسة المتقدمة.

تصميم ساعة يد متطور ومواد من مستوى الطائرات

تأتي الساعة الجديدة بهيكل مصنوع من التيتانيوم Grade 5 المستخدم في صناعات الطيران، ما يمنحها صلابة عالية ووزنًا خفيفًا للغاية.

تمتاز بعلبة مربعة مقاس 41 ملم مع وزن لا يتجاوز 86 غرامًا فقط، كما تتألق بعقارب من الذهب الأصفر تضيف لمسة فاخرة إلى تصميمها الهندسي.

تقنية Split-Seconds كرونوجراف

تحمل الساعة اسم Monaco Split-Seconds Chronograph Air 1، وتعد واحدة من أكثر الساعات تعقيدًا في تاريخ تاغ هوير من حيث الأداء الميكانيكي والدقة.

ورغم أن الشركة تقول إن تصميمها مستوحى من السيارات الخارقة الحديثة، إلا أن اكتشاف هذا الرابط يتطلب خيالًا واسعًا، حسب وصف الخبراء.

ستتوفر الساعة في 30 قطعة فقط عالميًا، ما يجعلها منتجًا نادرًا لهواة الساعات الفاخرة.

كما أن سعرها المرتفع يضعها في فئة تكاد تقترب من أسعار بعض السيارات الرياضية عالية الأداء.

تقدم تاج هوير ساعة اليد المستوحاة من السيارات الخارقة بسعر يقترب من ثمن السوبر كار بإمكانيات فاخرة تناسب الباحثين عن الساعات النادرة.