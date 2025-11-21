بلوجر مثيرة للجدل.. سلمى بدأت بخطافة الرجالة وانتهت بخلع الحجاب

أثارت البلوجر سلمي عبد العظيم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها المفاجئ بخلع الحجاب، كعادتها في إثارة الجدل على السوشيال ميديا بعدما أشاعوا عنها لقب "خطافة الرجالة" منذ فترة وجيزة.

في هذا التقرير نشير إلى أبرز مواقف البلوجر سلمى عبد العظيم المثيرة للجدل.

خلع الحجاب

مؤخرا نشرت البلوجر سلمى عبد العظيم، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عدة صور جديدًا ظهرت فيه بشعرها، ما تسبب في موجة كبيرة من التعليقات والانقسامات بين المتابعين.

و علقت علي الصور: "لقد حاولت جاهدة حماية ذلك الجزء مني، واليوم، أنا الشخص الذي لم يعد قادراً على حمايته بعد الآن.

لحظة ضعف غصب عني

وحاولت البلوجر سلمي عبد العظيم تبرير خلعها للحجاب بعد أن تعرضت لموجة ضخمة من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا.

وكتبت سلمى عبر ستوري إنستجرام: مفيش أي مبرر ف الدنيا ممكن اقوله علي اللي عملته دا ومش بشجع ولا بنصح اي حد اطلاقاً ف لحظة ضعفت فيها غصب عني وعارفه كويس ان ربي وديني مبيأمرنيش ب ده ادعولي ان ربنا يردني للحجاب مره اخرى.

خطوبتها من حبيب صاحبتها

وتصدرت البلوجر سلمى عبد العظيم، في وقت سابق، مؤشرات البحث على “جوجل” ومنصات التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” و"فيسبوك"، وذلك بعد أن قام حبيبها بالتقدم لخطبتها بطريقة رومانسية في حضور جميع الأصدقاء.

وقام البلوجر علاء جمال بتحضير حفلة على أحد شواطئ البحر، بحضور جميع أصدقاء سلمى المقربين، ثم ركب الحصان وقام بالنزول منه، وتأتي سلمى بطريقة مفاجئة ليتقدم لها بطريقة رومانسية في عيد ميلادها.

وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو والصور بطريقة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي “إنستجرام” و"فيسبوك"، وعلق البعض: “انتي ازاي عملتي كده وخدتي علاء من كاميليا”.

ونشر رواد السوشيال ميديا صورة من خطوبة البلوجر كاميليا مع علاء قديما، مع وجود سلمى في حفل الخطوبة وهي تقوم بتصويرهم وهي سعيدة، ومع الوقت أعلنت كاميليا الانفصال عن علاء بطريقة مفاجئة رغم قصة الحب بينهما.

وفجأة بعد انفصال علاء وكاميليا، أعلنت سلمى عبد العظيم أنها مرتبطة بعلاء، وبعدها قام المتابعون بالتعليق على صورهما بطريقة حادة بأنها يعتبر “خطفته من صاحبتها”.

وخرجت سلمى عن صمتها بالرد على الهجوم عليها “ده نصيب وأنا مخطفتش حد، وهما سابوا بعض أصلا بعد ما تجمعهم أي علاقة وكمان كنت أول مرة اشوف علاء في خطوبته على كاميليا”، وبعدها بفترة وجيزة نشرت سلمى صورة تجمعها مع كاميليا أمام الكعبة.

وأكدت سلمى عبد العظيم بعد صورتها مع البلوجر كاميليا، أنه تم التصالح بينهما، وانتهاء الخلاف بينهما بكل حب واحترام.

عمل سفلي باسمها في المقابر

وفي مارس 2022، فاجأت الفنانة المبتدئة والبلوجر الشهيرة سلمى عبد العظيم، متابعيها اليوم بعثورها علي " عمل سفلي"، في المقابر ، وذلك عبرخاصية الستوري على حسابها على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام .

وظهرت سلمى عبد العظيم في حالة صعبة وهي تبكي و تشارك متابعيها العمل الذي عثرت عليه ، وتساءلت عما فعلته كي يقوم أحد الأشخاص بأذيتها من خلال عمل سفلي كان قد تم دفنه بالمقابر .