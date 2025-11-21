قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلوجر مثيرة للجدل.. سلمى بدأت بخطافة الرجالة وانتهت بخلع الحجاب

سلمى عبد العظيم
سلمى عبد العظيم
محمد شحتة

أثارت البلوجر سلمي عبد العظيم  جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرارها المفاجئ بخلع الحجاب، كعادتها في إثارة الجدل على السوشيال ميديا بعدما أشاعوا عنها لقب "خطافة الرجالة" منذ فترة وجيزة.

في هذا التقرير نشير إلى أبرز مواقف البلوجر سلمى عبد العظيم المثيرة للجدل.

خلع الحجاب

مؤخرا نشرت البلوجر سلمى عبد العظيم، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عدة صور  جديدًا ظهرت فيه بشعرها، ما تسبب في موجة كبيرة من التعليقات والانقسامات بين المتابعين.

البلوجر سلمى عبد العظيم

و علقت علي الصور: "لقد حاولت جاهدة حماية ذلك الجزء مني، واليوم، أنا الشخص الذي لم يعد قادراً على حمايته بعد الآن.

لحظة ضعف غصب عني

وحاولت البلوجر سلمي عبد العظيم تبرير خلعها للحجاب بعد أن تعرضت لموجة ضخمة من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا.

وكتبت سلمى عبر ستوري إنستجرام: مفيش أي مبرر ف الدنيا ممكن اقوله علي اللي عملته دا ومش بشجع ولا بنصح اي حد اطلاقاً ف لحظة ضعفت فيها غصب عني وعارفه كويس ان ربي وديني مبيأمرنيش ب ده ادعولي ان ربنا يردني للحجاب مره اخرى.

خطوبتها من حبيب صاحبتها

وتصدرت البلوجر سلمى عبد العظيم، في وقت سابق، مؤشرات البحث على “جوجل” ومنصات التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” و"فيسبوك"، وذلك بعد أن قام حبيبها بالتقدم لخطبتها بطريقة رومانسية في حضور جميع الأصدقاء.

وقام البلوجر علاء جمال بتحضير حفلة على أحد شواطئ البحر، بحضور جميع أصدقاء سلمى المقربين، ثم ركب الحصان وقام بالنزول منه، وتأتي سلمى بطريقة مفاجئة ليتقدم لها بطريقة رومانسية في عيد ميلادها.

البلوجر سلمى عبد العظيم

وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو والصور بطريقة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي “إنستجرام” و"فيسبوك"، وعلق البعض: “انتي ازاي عملتي كده وخدتي علاء من كاميليا”.

ونشر رواد السوشيال ميديا صورة من خطوبة البلوجر كاميليا مع علاء قديما، مع وجود سلمى في حفل الخطوبة وهي تقوم بتصويرهم وهي سعيدة، ومع الوقت أعلنت كاميليا الانفصال عن علاء بطريقة مفاجئة رغم قصة الحب بينهما.

وفجأة بعد انفصال علاء وكاميليا، أعلنت سلمى عبد العظيم أنها مرتبطة بعلاء، وبعدها قام المتابعون بالتعليق على صورهما بطريقة حادة بأنها يعتبر “خطفته من صاحبتها”.

وخرجت سلمى عن صمتها بالرد على الهجوم عليها “ده نصيب وأنا مخطفتش حد، وهما سابوا بعض أصلا بعد ما تجمعهم أي علاقة وكمان كنت أول مرة اشوف علاء في خطوبته على كاميليا”، وبعدها بفترة وجيزة نشرت سلمى صورة تجمعها مع كاميليا أمام الكعبة.

وأكدت سلمى عبد العظيم بعد صورتها مع البلوجر كاميليا، أنه تم التصالح بينهما، وانتهاء الخلاف بينهما بكل حب واحترام.

عمل سفلي باسمها في المقابر

وفي مارس 2022، فاجأت الفنانة المبتدئة والبلوجر الشهيرة سلمى عبد العظيم، متابعيها اليوم بعثورها علي " عمل سفلي"، في المقابر ، وذلك عبرخاصية الستوري على حسابها على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام .

البلوجر سلمى عبد العظيم

وظهرت سلمى عبد العظيم في حالة صعبة وهي تبكي و تشارك متابعيها العمل الذي عثرت عليه ، وتساءلت عما فعلته كي يقوم أحد الأشخاص بأذيتها من خلال عمل سفلي كان قد تم دفنه بالمقابر .

سلمى عبد العظيم خلع الحجاب الحجاب السوشيال ميديا خطافة الرجالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

سيارات البنزين

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد