رياضة

محتاجين الأناكوندا.. مينا ماهر يطلب مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب المصري

مصطفى محمد
مصطفى محمد
يارا أمين

بعد خبر عدم مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي مع منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

طالب الإعلامي مينا ماهر، بضرورة مشاركته مع الفريق، وكتب ماهر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الماتش الجاي محتاجين الأناكوندا”.

ومن جانبه كشف نادر السيد، نجم منتخب مصر السابق، عن السبب وراء عدم مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي مع منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الأمر يعود لرؤية فنية خاصة للمدير الفني حسام حسن.

وأوضح نادر السيد برنامج أوضة اللبس، أن حسام حسن لا يفضل الاعتماد على مهاجم صريح في خط الهجوم خلال الفترة الحالية، حيث يسعى للعب بأسلوب مختلف يقوم على استغلال أحد الأجنحة في دور الظهير الوهمي، وهو ما أثر على فرص مصطفى محمد في الظهور أساسيًا.

وأضاف أن أسامة فيصل، رغم مشاركته في بعض مباريات التصفيات، لم يكن يلعب كمهاجم صريح، بل تم توظيفه إما كمهاجم وهمي أو على الأطراف، في إطار نفس الرؤية الفنية للجهاز الفني.

وأشار نادر السيد إلى أن اختيارات حسام حسن تأتي وفقًا لاحتياجات كل مباراة، مؤكدًا أن المدير الفني يسعى لتحقيق التوازن التكتيكي داخل الملعب حتى وإن كان ذلك على حساب اللعب بمهاجم تقليدي.

مصطفى محمد منتخب مصر مينا ماهر فيسبوك نادر السيد حسام حسن

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

مصطفى محمد

محتاجين الأناكوندا.. مينا ماهر يطلب مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب المصري

الزمالك

الزمالك يستعيد آدم كايد وإيشو في التدريبات بعد تعافيهما

الزمالك

الزمالك يستعيد آدم كايد وإيشو في التدريبات بعد تعافيهما

طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

