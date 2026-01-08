محتاجين الأناكوندا.. مينا ماهر يطلب مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب المصري

بعد خبر عدم مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي مع منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

طالب الإعلامي مينا ماهر، بضرورة مشاركته مع الفريق، وكتب ماهر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الماتش الجاي محتاجين الأناكوندا”.

ومن جانبه كشف نادر السيد، نجم منتخب مصر السابق، عن السبب وراء عدم مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي مع منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الأمر يعود لرؤية فنية خاصة للمدير الفني حسام حسن.

وأوضح نادر السيد برنامج أوضة اللبس، أن حسام حسن لا يفضل الاعتماد على مهاجم صريح في خط الهجوم خلال الفترة الحالية، حيث يسعى للعب بأسلوب مختلف يقوم على استغلال أحد الأجنحة في دور الظهير الوهمي، وهو ما أثر على فرص مصطفى محمد في الظهور أساسيًا.

وأضاف أن أسامة فيصل، رغم مشاركته في بعض مباريات التصفيات، لم يكن يلعب كمهاجم صريح، بل تم توظيفه إما كمهاجم وهمي أو على الأطراف، في إطار نفس الرؤية الفنية للجهاز الفني.

وأشار نادر السيد إلى أن اختيارات حسام حسن تأتي وفقًا لاحتياجات كل مباراة، مؤكدًا أن المدير الفني يسعى لتحقيق التوازن التكتيكي داخل الملعب حتى وإن كان ذلك على حساب اللعب بمهاجم تقليدي.