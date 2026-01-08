هاني سعيد يتساءل عن غياب مصطفى محمد ويحذر قبل مواجهة كوت ديفوار

جدد هاني سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، تساؤلاته حول سبب غياب مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، عن التشكيل الأساسي للفراعنة خلال المباريات الماضية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال هاني سعيد، خلال استضافته مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إنه لا يزال يضع أكثر من علامة استفهام على عدم مشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي، مشيرًا إلى أنه كان يرى ضرورة الدفع به في التشكيل الأساسي أمام منتخب بنين، مع وجود عمر مرموش ومحمد صلاح على الأطراف.

وأضاف أن غياب مصطفى محمد عن التسجيل أو التهديف لا يعد مبررًا كافيًا لعدم مشاركته، متسائلًا: «إذا كان مستواه لا يؤهله للمشاركة، فلماذا تم ضمه من الأساس إلى قائمة المنتخب في البطولة؟».

وعن الأداء العام للمنتخب، أكد هاني سعيد أن الانتصار والتأهل يظلان الأهم في مثل هذه المراحل، مشيرًا إلى أن الأداء قد يكون مؤشرًا للمرحلة القادمة، خاصة أن المباريات المقبلة ستكون أمام منافسين يمتلكون قدرات أعلى من منتخب بنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أمله في أن يظهر المنتخب الوطني بأداء مختلف وأفضل في مواجهة كوت ديفوار، محذرًا من أن استمرار نفس المستوى قد يصعّب المهمة بشكل كبير في الأدوار القادمة.