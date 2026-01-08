ثورة في كأس العالم 2026 بعد قرار الفيفا الجديد .. ماذا يحدث؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تطبيق نظام تقني جديد واستثنائي في نسخة كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا، كندا والمكسيك، في خطوة تُعد ثورة تكنولوجية في تاريخ البطولة تهدف إلى تحسين دقة التحكيم التلفزيوني وإحداث نقلة نوعية في تجربة المشاهدين.

جدير بالذكر أن كأس العالم 2026 تعد البطولة الأولى من نوعها التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة.

سيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، ما يضيف بعدًا جديدًا لقيمة البطولة وحماسها.

قرار الفيفا في كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استخدام نظام محاكاة ثلاثي الأبعاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حالات التسلل خلال المباريات، وذلك بدلًا من “الدمى التقليدية” التي تُستخدم حاليًا لتحديد مواقع اللاعبين على أرض الملعب.

يتضمن النظام مسح جميع اللاعبين رقمياً لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لهم تستعمل أثناء بث المباريات، بحيث تعكس بدقة أكثر مواضع اللاعبين في اللحظات الحرجة، وبالتالي تقليل الجدل حول قرارات التسلل وحالات أخرى تحتاج إلى مراجعة تقنية.

يقوم هذا النظام على تصوير اللاعبين في وضعياتهم الطبيعية أثناء المباريات، ومن ثم إنشاء صور رمزية ثلاثية الأبعاد يمكن للكاميرات وبرامج التحليل استخدامها في تقييم الحالات المثيرة للجدل بعرض حي يقرب المشاهد من ما يجري على أرض الواقع.

ويشترط تنفيذ هذا النظام مسح 1248 لاعبًا مشاركًا في البطولة بشكل رقمي، أي 26 لاعبًا لكل فريق من الفرق الـ48 التي ستتنافس في النسخة المقبلة.

ما أهمية قرار الفيفا الجديد؟

يُعد هذا القرار ليس مجرد تحديث تقني بسيط، بل نقلة نوعية في طرق الاستعانة بالتكنولوجيا داخل أكبر حدث كروي في العالم.

كما أنه يندرج ضمن سلسلة تغييرات أوسع في المسابقة، فإصدار كأس العالم 2026 نفسه يشكل حدثًا تاريخيًا بحد ذاته كونه أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، مما يزيد عدد المنتخبات المشاركة ويعيد تنظيم مراحل البطولة بشكل جديد كليًا.

منذ أن قرر الفيفا توسيع البطولة إلى 48 فريقًا، صارت كأس العالم 2026 أكثر منافسة وتنوعًا، ما يتطلب أدوات تقنية متطورة للحفاظ على سرعة ودقة التحكيم دون التأثير على سير المباريات.

ولهذا تم الاحتكام إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مشاهدة استثنائية ولتقليل الأخطاء التي قد تثير الجدل خلال الحدث الأكبر لكرة القدم.