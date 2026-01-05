قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رغم المباراة.. محمد رمضان يبدأ حفل كأس العالم باستاد القاهرة

محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج   -  
تصوير : أحمد بيسو

بدأ الفنان محمد رمضان، حفل جولة كأس العالم النسخة الأصلية، في استاد القاهرة، عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأ محمد رمضان الحفل بأغنية أنا انت، التي تفاعل معها الجمهور، ثم قدم أسطورة الكرة الإيطالية كارفارو للجمهور، وبعدها أخذ راحة حتى يستكمل الجمهور مشاهدة مباراة مصر وبنين.

أحدث أغاني محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

أعمال محمد رمضان
انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد” والمقرر طرحه عام ٢٠٢٦.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، أثناء الإحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد
تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد 
“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

محمد رمضان جولة كأس العالم النسخة الأصلية أحدث أغاني محمد رمضان

