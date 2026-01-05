حضور مكثف.. الجمهور في انتظار محمد رمضان بحفل كأس العالم في إستاد القاهرة

شهد استاد القاهرة الدولي، إقبال مكثف من الجمهور في حفل الفنان محمد رمضان، بمناسبة جولة كأس العالم لكرة القدم 26 (النسخة الأصلية) حول العالم، والتي تستقبلها مصر يومي 4 و5 يناير كأول بلد أفريقي وثاني بلد على العالم.

وينتظر أن يتم إذاعة مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وبنين في دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السادسة، وذلك عبر شاشات العرض في مقر الحفل باستاد القاهرة الدولي.

وبعد المباراة، يبدأ محمد رمضان، حفلته مع الجمهور في أجواء احتفالية تمزج بين الفن والرياضة لتعبر عن هذه المناسبة العالمية.

أحدث أغاني محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

أعمال محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد” والمقرر طرحه عام ٢٠٢٦.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، أثناء الإحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.