قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
شاهد ..ملعب مباراة مصر و بنين قبل بداية المواجهة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا
مفاجأة في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم إفريقيا
بريطانيا تتضامن مع الدنمارك ضد ترامب: لا يملك أي حق في جزيرة جرينلاند
منتخب مصر في مواجهة بنين .. الفراعنة يسعون للتأهل إلى ربع النهائي.. ومحمد صلاح أمام تحد جديد
موعد مباراة مصر وبينن والتشكيل المتوقع وتاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بعد اختطافهما من فنزويلا.. محكمة نيويورك تعين محاميا لمادورو وزوجته
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حضور مكثف.. الجمهور في انتظار محمد رمضان بحفل كأس العالم في إستاد القاهرة

حفل محمد رمضان فى جولة كأس العالم
حفل محمد رمضان فى جولة كأس العالم

شهد استاد القاهرة الدولي، إقبال مكثف من الجمهور في حفل الفنان محمد رمضان، بمناسبة جولة كأس العالم لكرة القدم 26 (النسخة الأصلية) حول العالم، والتي تستقبلها مصر يومي 4 و5 يناير كأول بلد أفريقي وثاني بلد على العالم.

وينتظر أن يتم إذاعة مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وبنين في دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السادسة، وذلك عبر شاشات العرض في مقر الحفل باستاد القاهرة الدولي.

وبعد المباراة، يبدأ محمد رمضان، حفلته مع الجمهور في أجواء احتفالية تمزج بين الفن والرياضة لتعبر عن هذه المناسبة العالمية.

أحدث أغاني محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

أعمال محمد رمضان
انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد” والمقرر طرحه عام ٢٠٢٦.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، أثناء الإحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد
تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد 
“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

محمد رمضان حفل الفنان محمد رمضان جولة كأس العالم لكرة القدم 26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

ترشيحاتنا

منشور غامض للقاء الخميسي وإعلان صادم لممثلة أخرى.. والقصة زواج "عبدالمنصف"

قصة زواج عبدالمنصف.. منشور غامض لـ لقاء الخميسي وإعلان صادم لـ إيمان الزيدي| إيه الحكاية؟

كل ما تريد معرفته عن اصفرار الأظافر.. أسباب وحلول

كل ما تريد معرفته عن اصفرار الأظافر .. أسباب وحلول

رونالدو

قصر بمواصفات الأساطير.. رونالدو يخطط لحياة ما بعد الملاعب| ايه الحكاية

بالصور

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد