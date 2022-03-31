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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

سلمى عبد العظيم
سلمى عبد العظيم

فاجأت الفنانة المبتدئة والبلوجر الشهيرة سلمى عبد العظيم، متابعيها اليوم بعثورها علي " عمل سفلي"، في المقابر ، وذلك عبرخاصية الستوري على حسابها على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام .

وظهرت سلمى عبد العظيم في حالة صعبة وهي تبكي و تشارك متابعيها العمل الذي عثرت عليه ، وتساءلت عما فعلته كي يقوم أحد الأشخاص بأذيتها من خلال عمل سفلي كان قد تم دفنه بالمقابر .

سلمى عبد العظيم 

وقالت سلمى عبد العظيم انها عاشت فترة سيئة في حياتها مؤخرا وكانت تفكر في الانتحار وكانت تشعر بشيء غريب يحدثلها لكنها لم تتصور ان ذلك نتيجة عمل سفلي كما نصحها البعض .

ولم تذكر البلوجر سلمى عبد العظيم كيف عثرت على هذا العمل السفلي، وقالت :" محدش يسالني عرفتي منين و لقيتيه ازاي.. ربنا أراد اني اعرف واللي عاملي العمل ياريت اكون ارتحت ".

وتعتبر سلمى عبد العظيم من اشهر البلوجرز على مواقع التواصل الاجتماعي  ولديها ٢ مليون متابع على حسابها على انستجرام ، خاصة وانها محجبة وتقدم فيديوهات طريفةعلى منصة تيك توك، كما انها دخلت الوسط الفني وقدمت ادوار بسيطة كان منها دور في مسلسل ختم النمر ، ودور فيمسلسل  السيدة زينب .

سلمى عبد العظيم
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