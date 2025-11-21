قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

خطر الحريق.. كيا تستدعي 250 ألف سيارة سيدان بسبب عيب قاتـ.ل

عزة عاطف

كشفت كيا عن استدعاء واسع يشمل أكثر من 250 ألف سيارة كيا K5 موديلات 2021 إلى 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد اكتشاف خلل خطير قد يؤدي إلى ارتفاع خطر نشوب حريق أسفل السيارة. 

يأتي هذا التحرك من كيا كإجراء احترازي بعد تقارير فنية أكدت وجود احتمال لتمدد خزان الوقود وملامسته لنظام العادم.

خلل في منظومة تبخير الوقود قد يسبب تمددًا خطيرًا للخزان

تكمن المشكلة في صمام التحكم بالتبخير (PCV)، والذي قد يتسبب في تراكم الهواء داخل خزان الوقود.

يؤدي هذا التراكم إلى تمدّد الخزان لدرجة قد تدفعه لملامسة أنبوب العادم الساخن، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا لحدوث حريق أسفل السيارة أثناء التشغيل.

الأعراض المحتملة قبل حدوث العطل

قد يلاحظ السائقون رائحة وقود غير طبيعية، أو صوت تمدد من أسفل السيارة، أو ارتفاعًا غير معتاد في حرارة منطقة الخلفية.

ورغم عدم تسجيل إصابات مؤكدة، إلا أن كيا اعتبرت الخلل ذا خطورة عالية يتطلب معالجة فورية.

إجراءات كيا: فحص واستبدال مجاني للخزان

أكدت كيا أن وكلاءها سيقومون بـفحص خزان الوقود مجانًا لجميع السيارات المتأثرة، واستبدال الخزان أو صمام التحكم بالتبخير إذا لزم الأمر، وذلك ضمن حملة صيانة شاملة على مستوى الولايات المتحدة.

نصحت الشركة جميع مالكي K5 المشمولين بالاستدعاء في الولايات المتحدة الأمريكية بالتواصل الفوري مع الوكلاء، مشيرة إلى أن القيادة مع وجود هذا الخلل قد تزيد احتمالية نشوب حريق، خاصة أثناء الرحلات الطويلة أو القيادة في درجات حرارة مرتفعة.

كيا استدعاء كيا K5 عيوب السيارات Kia K5 Recall أعطال سيارات كيا استدعاء كيا

