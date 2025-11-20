قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

زيادات مرتقبة l موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 .. وطرق وخطوات الاستعلام

صرف معاشات ديسمبر
صرف معاشات ديسمبر
خالد يوسف

يظل التساؤل عن المعاش الشهري من أصحاب المعاشات هو الشغل الشاغل طوال الشهر، نظرا للالتزامات وارتفاع الاسعار والمعاناة اليومية، خاصة لكبار السن، وهو ما تسعى الحكومة اليه بتخفيف المعاناة عن كاهلهم، بتحديد مواعيد مبكرة وخطوات ميسرة للاستعلام، إضافة الى زيادة المعاشات سنويا. 

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 13 مليون مواطن، بالإضافة إلى طرق وخطوات الاستعلام عن المعاشات.


وقررت هيئة التأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لـ المواطنين، يوم 1 ديسمبر 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر 2025.
 

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

تُصرف معاشات شهر ديسمبر 2025 من الأماكن الآتية:

- منافذ شركة فوري

- منافذ البريد المصري

- فروع البنوك الحكومية والتجارية

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك «ATM»

- المحافِظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش».

طريقة الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2025

- الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط هنا.

- اختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- كتابة الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

شرائح معاشات ديسمبر 2025

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

زيادة رسمية في المعاشات العام المقبل

يُقر قانون التأمينات الاجتماعية ضوابط إقرار الزيادة الرسمية، والتي تتم سنويا وتخص أصحاب المعاشات والموظفين المؤمن عليهم معا، ويبدأ تطبيقها في يناير من كل عام، لجميع الأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في أول يناير من كل عام وتُطبق على البالغين لسن المعاش.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ديسمبر المُقبل الإعلان عن تفاصيل الزيادة، كما يلي:

- زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش للموظفين والمؤمن عليهم ممن يبلغون السن القانونية وفقا للنسبة التي تحددها الهيئة الوطنية للتأمينات بدءا من 1 يناير 2026.

- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في إطار تحسين قيم المعاشات المُستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، وفقا للنسبة التي تحددها الهيئة الوطنية للتأمينات بدءا من 1 يناير 2026.

ما هو الحد الأقصى للمعاش حاليا؟

وفقا للمطبق حاليا فإنّ مبالغ الحد الأدنى للمعاش والحد الأقصى لأجر الاشتراك المطبقة حاليا والتي ستشهد زيادة بعد شهر من الان وتحديدا بدءا من أول يناير 2026، تشمل التالي:

- قيمة الحد الأدنى للمعاش للعام الجاري 2025 هي 1495 جنيها.

- قيمة الحد الأقصى للمعاش للعام الجاري 2025 هي 11 ألفا و600 جنيه.

- يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعام الجاري 2025 حاليا قيمة 2300 جنيه.

- يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني للعام الجاري 2025 قيمة 14 ألفًا و500 جنيه.

معاشات شهر ديسمبر 2025 زيادات مرتقبة المعاش الشهري أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

يوسف المساكني

عودة المساكني… نجم الترجي يعود إلى بيته بعد 12 سنة من الغياب

احمد سليمان

أحمد سليمان يتحدث عن موقف مجلس الزمالك من أزمة ايقاف القيد

ليفربول

ثنائي ليفربول يغيب عن مواجهة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد