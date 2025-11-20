زيادات مرتقبة l موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 .. وطرق وخطوات الاستعلام

يظل التساؤل عن المعاش الشهري من أصحاب المعاشات هو الشغل الشاغل طوال الشهر، نظرا للالتزامات وارتفاع الاسعار والمعاناة اليومية، خاصة لكبار السن، وهو ما تسعى الحكومة اليه بتخفيف المعاناة عن كاهلهم، بتحديد مواعيد مبكرة وخطوات ميسرة للاستعلام، إضافة الى زيادة المعاشات سنويا.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 13 مليون مواطن، بالإضافة إلى طرق وخطوات الاستعلام عن المعاشات.



وقررت هيئة التأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لـ المواطنين، يوم 1 ديسمبر 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر 2025.



أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

تُصرف معاشات شهر ديسمبر 2025 من الأماكن الآتية:

- منافذ شركة فوري

- منافذ البريد المصري

- فروع البنوك الحكومية والتجارية

- ماكينات الصرف الآلي للبنوك «ATM»

- المحافِظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش».

طريقة الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2025

- الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط هنا.

- اختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- كتابة الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

شرائح معاشات ديسمبر 2025

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات ديسمبر 2025 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

زيادة رسمية في المعاشات العام المقبل

يُقر قانون التأمينات الاجتماعية ضوابط إقرار الزيادة الرسمية، والتي تتم سنويا وتخص أصحاب المعاشات والموظفين المؤمن عليهم معا، ويبدأ تطبيقها في يناير من كل عام، لجميع الأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في أول يناير من كل عام وتُطبق على البالغين لسن المعاش.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ديسمبر المُقبل الإعلان عن تفاصيل الزيادة، كما يلي:

- زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش للموظفين والمؤمن عليهم ممن يبلغون السن القانونية وفقا للنسبة التي تحددها الهيئة الوطنية للتأمينات بدءا من 1 يناير 2026.

- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في إطار تحسين قيم المعاشات المُستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، وفقا للنسبة التي تحددها الهيئة الوطنية للتأمينات بدءا من 1 يناير 2026.

ما هو الحد الأقصى للمعاش حاليا؟

وفقا للمطبق حاليا فإنّ مبالغ الحد الأدنى للمعاش والحد الأقصى لأجر الاشتراك المطبقة حاليا والتي ستشهد زيادة بعد شهر من الان وتحديدا بدءا من أول يناير 2026، تشمل التالي:

- قيمة الحد الأدنى للمعاش للعام الجاري 2025 هي 1495 جنيها.

- قيمة الحد الأقصى للمعاش للعام الجاري 2025 هي 11 ألفا و600 جنيه.

- يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعام الجاري 2025 حاليا قيمة 2300 جنيه.

- يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني للعام الجاري 2025 قيمة 14 ألفًا و500 جنيه.