خطوات مجانية للاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

ارتفعت عمليات بحث المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لــ شهر نوفمبر 2025، وذلك بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر نوفمبر 2025، ويتضمن برنامج تكافل وكرامة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا في مصر بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر للمواطنين اعتباراً من غد السبت الموافق 15 نوفمبر 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر نوفمبر 2025.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 من الأماكن الآتية: «بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري».

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025، من خلال الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالضغط هنا.



وبلغ الانفاق على مبادرة «تكافل وكرامة» 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، طبقًا لتصريحات المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة في فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الماضي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- عدم امتلاك أصول أو عقارات أو سيارات حديثة.

- حضور الأم 3 جلسات توعية صحية سنويًا.

- تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة يثبت استحقاق الدعم.

- انتظام حضور الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.