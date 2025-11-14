قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
خدمات

خطوات مجانية للاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

خالد يوسف

ارتفعت عمليات بحث المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لــ شهر نوفمبر 2025، وذلك بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر نوفمبر 2025، ويتضمن برنامج تكافل وكرامة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا في مصر بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر للمواطنين اعتباراً من غد السبت الموافق 15 نوفمبر 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر نوفمبر 2025.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 من الأماكن الآتية: «بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري».

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025، من خلال الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالضغط هنا.


وبلغ الانفاق على مبادرة «تكافل وكرامة» 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، طبقًا لتصريحات المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة في فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الماضي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- عدم امتلاك أصول أو عقارات أو سيارات حديثة.

- حضور الأم 3 جلسات توعية صحية سنويًا.

- تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة يثبت استحقاق الدعم.

- انتظام حضور الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%. 

