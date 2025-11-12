قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد

مشروع ظلال
مشروع ظلال
خالد يوسف

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعمها لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل من خلال إطلاق مشروع ظلال للإسكان الفاخر، الذي يُعد من أكبر الطروحات السكنية لعام 2025، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن عصري متكامل بأسعار تنافسية.

ما هو مشروع ظلال للإسكان الفاخر من وزارة الإسكان؟

يعد مشروع ظلال للإسكان الفاخر، أحدث مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان في مصر، ويمثل نقلة نوعية في منظومة الإسكان الراقي الميسر.

وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية، الطرح الثاني بمشروعات «سكن مصر ـ جنة ـ الإسكان الحر ـ روضة العبور»، بعدد (2986) وحدة سكنية للتخصيص بنظام الحجز الالكتروني، والذى يأتي ضمن ما أعلنته وزارة الإسكان حول طرح 25012 وحدة سكنية، عبر «منصة مصر العقارية»، ويأتي ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

تم تصميم المشروع ليجمع بين جودة التشطيب، والموقع الاستراتيجي، والمرونة المالية، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق فاخرة بنظام التقسيط طويل الأجل أو التمويل العقاري من خلال بنك الإسكان والتعمير، كجزء من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي ساهمت في إتاحة مئات الآلاف من الوحدات في المدن الجديدة بمواصفات متطورة وتشطيب فاخر.

تفاصيل أسعار مشروع ظلال للإسكان وأنظمة السداد

ـ نظام سداد باقي قيمة ثمن الوحدات يتم استكمال قيمة 20%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و 5 % لصالح مجالس الأمناء بالمدن محل الطرح من إجمالي ثمن الوحدات خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز.

ـ كما يتم سداد 10%، بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ـ يتم سداد باقي ثمن الوحدة بقيمة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، مضاف عليها الفوائد على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، إضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، إضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل).

ـ يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بها قبل استلام الوحدة، كما يتم إعلان قيمة المتر مربع لكل أنواع الوحدات بالجداول المرفقة بـ كراسات شروط الحجز، بجانب باقي الشروط والإجراءات المرفقة بكراسة الشروط والتي سيتم إتاحتها مع بدء فترة الحجز.

سعر المتر ومبلغ جدية الحجز

مدينة 6 أكتوبر

ـ سعر المتر: 32600 جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز : 250 ألف جنيه.

مدينة الشروق

ـ سعر المتر : 30950  جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز 250 ألف.

مدينة الشيخ زايد

ـ سعر المتر: 34900

ـ مبلغ جدية الحجز: 250 ألف جنيه

القاهرة الجديدة 

ـ سعر المتر 25 ألف جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز 250 ألف جنيه

العلمين الجديدة

ـ سعر المتر: 29 ألف جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز: 250 ألف جنيه

مدينة حدائق العاصمة

ـ سعر المتر: 27 ألف جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز 250 الف جنيه

مدينة العبور

ـ سعر المتر 30 ألف جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز:250 ألف جنيه

رابط تحميل كراسة الشروط 

على من يرغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية، يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية، ثم اختيار قسم طروحات الإسكان، أو من خلال الرابط التالي ( هـنـــا ) لإنشاء حساب والتسجيل، وفقاً للخطوات بالفيديو التوضيحي عبر الرابط التالي ( هـــنــا ) لمعرفة كافة التفاصيل ، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع واختيار الوحدة، ويتم سداد جدية الحجز اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 16/11/2025.

35 ألف جنيه للمتر كراسة شروط مشروع ظلال للاسكان مشروع ظلال للاسكان الفاخر أسعار مشروع ظلال بـ7 مدن جديدة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

تفاصيل افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

المؤتمر العالمي للسكان

بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

الرئيس اللبناني

عون : الجيش يبذل جهودا كبيرة في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد