35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعمها لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل من خلال إطلاق مشروع ظلال للإسكان الفاخر، الذي يُعد من أكبر الطروحات السكنية لعام 2025، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن عصري متكامل بأسعار تنافسية.

ما هو مشروع ظلال للإسكان الفاخر من وزارة الإسكان؟

يعد مشروع ظلال للإسكان الفاخر، أحدث مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان في مصر، ويمثل نقلة نوعية في منظومة الإسكان الراقي الميسر.

وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية، الطرح الثاني بمشروعات «سكن مصر ـ جنة ـ الإسكان الحر ـ روضة العبور»، بعدد (2986) وحدة سكنية للتخصيص بنظام الحجز الالكتروني، والذى يأتي ضمن ما أعلنته وزارة الإسكان حول طرح 25012 وحدة سكنية، عبر «منصة مصر العقارية»، ويأتي ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

تم تصميم المشروع ليجمع بين جودة التشطيب، والموقع الاستراتيجي، والمرونة المالية، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق فاخرة بنظام التقسيط طويل الأجل أو التمويل العقاري من خلال بنك الإسكان والتعمير، كجزء من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي ساهمت في إتاحة مئات الآلاف من الوحدات في المدن الجديدة بمواصفات متطورة وتشطيب فاخر.

تفاصيل أسعار مشروع ظلال للإسكان وأنظمة السداد

ـ نظام سداد باقي قيمة ثمن الوحدات يتم استكمال قيمة 20%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و 5 % لصالح مجالس الأمناء بالمدن محل الطرح من إجمالي ثمن الوحدات خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز.

ـ كما يتم سداد 10%، بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ـ يتم سداد باقي ثمن الوحدة بقيمة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، مضاف عليها الفوائد على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، إضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، إضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل).

ـ يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بها قبل استلام الوحدة، كما يتم إعلان قيمة المتر مربع لكل أنواع الوحدات بالجداول المرفقة بـ كراسات شروط الحجز، بجانب باقي الشروط والإجراءات المرفقة بكراسة الشروط والتي سيتم إتاحتها مع بدء فترة الحجز.

سعر المتر ومبلغ جدية الحجز

مدينة 6 أكتوبر

ـ سعر المتر: 32600 جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز : 250 ألف جنيه.

مدينة الشروق

ـ سعر المتر : 30950 جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز 250 ألف.

مدينة الشيخ زايد

ـ سعر المتر: 34900

ـ مبلغ جدية الحجز: 250 ألف جنيه

القاهرة الجديدة

ـ سعر المتر 25 ألف جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز 250 ألف جنيه

العلمين الجديدة

ـ سعر المتر: 29 ألف جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز: 250 ألف جنيه

مدينة حدائق العاصمة

ـ سعر المتر: 27 ألف جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز 250 الف جنيه

مدينة العبور

ـ سعر المتر 30 ألف جنيه

ـ مبلغ جدية الحجز:250 ألف جنيه

رابط تحميل كراسة الشروط

على من يرغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية، يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية، ثم اختيار قسم طروحات الإسكان، أو من خلال الرابط التالي ( هـنـــا ) لإنشاء حساب والتسجيل، وفقاً للخطوات بالفيديو التوضيحي عبر الرابط التالي ( هـــنــا ) لمعرفة كافة التفاصيل ، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع واختيار الوحدة، ويتم سداد جدية الحجز اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 16/11/2025.