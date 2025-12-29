بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

يترقب عشّاق كرة القدم في القارة الإفريقية وخاصة الجماهير المصرية، مواجهة مصر وأنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

المباراة تأتي بعد تأكيد تأهل المنتخب المصري رسميًا إلى دور الـ16 بعد انتصارين في أول جولتين من البطولة، حيث يأمل الفراعنة في إنهاء دور المجموعات بحصد العلامة الكاملة قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وفي هذا السياق، تتسائل الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.

موعد مباراة مصر وأنجولا

من المقرر أن تُقام مباراة مصر وأنجولا، اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر ضد أنجولا. حيث يُبَث اللقاء عبر قنوات beIN Sports MAX، والتي توفر تغطية كاملة للمباراة بجودة عالية وتحليل قبل وبعد صافرة النهاية.

ويمكن لجماهير كرة القدم متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

منصة “BeIN Connect” التابعة لشبكة بي إن سبورتس للمشتركين في باقات القنوات، أو عن طريق الاشتراك في تطبيقات البث الرسمية المرتبطة بالقناة.

قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وأنجولا

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، والتي جاءت كالآتي:

تردد قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد قناة ORTM دولة مالي

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

قناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 2

التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث DVB-S2

