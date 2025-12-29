مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال

طالبت مصر، بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أنها ترفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية.



قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الصين تعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي في الصومال، مؤكدة دعم الصين لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

أضافت :"لا ينبغي لأي دولة أن تشجع أو تدعم القوى الانفصالية الداخلية للدول الأخرى لمصالحها الأنانية"، صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة لين جيان للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري.



