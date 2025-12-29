زيلنيسكي: لقاء مرتقب بين فريقين من أوكرانيا وأمريكا لإتمام النقاط المتبقية في خطة السلام

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد لقائه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفريقين الأوكراني والأمريكي قد يجتمعان "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" لوضع اللمسات الأخيرة على النقاط المتبقية في خطة السلام.



وأضاف زيلينسكي، في تغريدة على موقع "إكس" اليوم، أنهما اتفقا على أن يستضيف ترامب قادة أوكرانيين وأوروبيين في واشنطن في يناير 2026، قائلاً "ناقشنا جميع جوانب إطار السلام وحققنا نتائج مهمة، كما ناقشنا تسلسل الخطوات اللاحقة".



وأكد الرئيس الأوكراني أنه و ترامب اتفقا أيضاً على أن "الضمانات الأمنية أساسية على طريق تحقيق سلام دائم".