مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
قفزة تاريخية للفضة مع اختراق مستوى 80 دولارا للأوقية
إيرادات السينما أمس | فيلم الست في تراجع و"طلقني" يتصدر
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
أخبار العالم

زيلنيسكي: لقاء مرتقب بين فريقين من أوكرانيا وأمريكا لإتمام النقاط المتبقية في خطة السلام

أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد لقائه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفريقين الأوكراني والأمريكي قد يجتمعان "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" لوضع اللمسات الأخيرة على النقاط المتبقية في خطة السلام.


وأضاف زيلينسكي، في تغريدة على موقع "إكس" اليوم، أنهما اتفقا على أن يستضيف ترامب قادة أوكرانيين وأوروبيين في واشنطن في يناير 2026، قائلاً "ناقشنا جميع جوانب إطار السلام وحققنا نتائج مهمة، كما ناقشنا تسلسل الخطوات اللاحقة".


وأكد الرئيس الأوكراني أنه و ترامب اتفقا أيضاً على أن "الضمانات الأمنية أساسية على طريق تحقيق سلام دائم".

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

