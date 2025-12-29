أبخرة عبأت كابينة القيادة.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بسبب رائحة غريبة

اضطرت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية إلى الهبوط اضطرارياً خلال رحلة بين الولايات الأمريكية وذلك بعد ملاحظة وجود رائحة قوية داخل مقصورة القيادة.

ذكرت شركة دلتا، في بيان لمجلة People، أن الرحلة رقم DL504 كانت متجهة من مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا إلى لوس أنجلوس، قبل أن يقرر الطاقم تحويل مسارها والهبوط في مطار تامبا الدولي قرابة الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، يوم السبت 27 ديسمبر، كإجراء احترازي.

أوضح المتحدث باسم الشركة أن الطائرة من طراز إيرباص A321، وكان على متنها 194 راكباً وستة من أفراد الطاقم، مؤكداً أن الهبوط تم بسلام، وأنه جرى لاحقاً نقل الركاب إلى طائرة بديلة واصلوا بها رحلتهم إلى لوس أنجلوس.

وغادرت الرحلة من تامبا بعد الساعة الثالثة عصراً بقليل، لتصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي عند الساعة 5:40 مساءً.

و تؤكد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن جودة هواء مقصورات الطائرات تعادل أو تفوق تلك الموجودة في المنازل والمكاتب، مشيرة إلى أن دخول أبخرة إلى المقصورة قد يحدث في حالات نادرة نتيجة أعطال ميكانيكية محدودة.

لكن رغم الحادث لم تكشف الشركة حتى الآن عن سبب الرائحة التي دعت إلى الهبوط الاضطراري، مشددة في الوقت ذاته على أن "سلامة العملاء وأفراد الطاقم تأتي في المقام الأول"، مع توجيه الشكر للركاب على صبرهم وتفهمهم.

قبل أسابيع حدثت واقعة مشابهة، حيث هبطت طائرة تابعة لها في ولاية تكساس بعد وجود رائحة وأبخرة غريبة داخل المقصورة.