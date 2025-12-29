تأكيد فرنسي على إحراز تقدم لأوكرانيا حول شرط الضمانات الأمنية





أكدت الرئاسة الفرنسية إحراز تقدم في ملف الضمانات الأمنية حول أوكرانيا، التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، بدء الخطوات التحضيرية من أجل المرحلة المقبلة من التفاوض بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.

ذكرت الرئاسة الفرنسية بأن اتصالات الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شددت على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، في بيان: "سنواصل المحادثات للتحضير للخطوات المقبلة بشأن أوكرانيا".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في مؤتمره مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نريد العمل مع الأوروبيين بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وأوروبا ستتولى الجزء الأكبر من هذه الضمانات".

وأضاف ترامب في كلمته خلال المؤتمر، إن "المباحثات مع القادة الأوروبيين كانت جيدة وقد حققنا تقدماً كبيراً من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا".