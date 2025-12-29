قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
محمد على

تشهد أجزاء من إسبانيا حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا.

تقع مورسيا وألميريا أيضاً ضمن نطاق الإنذار الجوي الأحمر، الذي فرضته وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (Aemet).

https://x.com/NoticieroSLV/status/2005120269699174585?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2005120269699174585%7Ctwgr%5E038cf7d88e4215f50a387434598d1709ccfcdbe5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-15417357%2FRoads-turn-rivers-Costa-del-Sol-Flood-hit-Spain-issues-rare-red-weather-alert-warning-Brit-holiday-hotspot.html

وأمس تم العثور على جثة أحد الرجلين اللذين فُقدا خلال الفيضانات في مالقة.

نصح المسؤولون السياح بإلغاء خطط سفرهم إلى المناطق الأكثر تضرراً، حيث من المتوقع أن يستمر الاضطراب حتى اليوم الاثنين.

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، فيما فُقد آخران، جراء أمطار غزيرة ضربت مناطق في جنوب وشرق إسبانيا.

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثة من داخل شاحنة علِقت في مدينة مالقا مع بدء العاصفة، بينما لا يزال راكب آخر في عداد المفقودين، إضافة إلى شاب من إقليم غرناطة أُبلغ عن فقدانه.

أرسلت السلطات تنبيهات هاتفية للسكان دعتهم فيها إلى البقاء في منازلهم والتوجه إلى مناطق مرتفعة، فيما أصدرت فالنسيا تحذيرًا من الفيضانات، ووضعت ثماني مقاطعات تحت مستوى إنذار برتقالي.

ويُذكر أن عواصف عنيفة شهدتها فالنسيا في أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل 220 شخصًا وتسببت بخسائر قُدّرت بمليارات اليوروهات.
 

إسبانيا حالة تأهب قصوى أمطار غزيرة إسبانيا الأمطار الغزيرة مالقا بفالنسيا مورسيا وألميريا الجوي الأحمر

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

