باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية

رأس السنة الميلادية 2026
خالد يوسف

يفصلنا وقت قصير  عن موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026، وهي الليلة التي تغير التقويم كله، ليبدأ من جديد ولكن برقم يزيد عامًا، فنتحول من 2025، إلى 2026 بكل ما تحمله من إجازات رسمية تبدأ أجندتها من جديد، حيث يتميز بالطقس البارد الذي يسمح باحتفالات مميزة تستخدم رجل الثلج كرمز لبداية عام جديد.

موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026

يقترب موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026، الذي يحين كل عام حاملًا معه الكثير من الأمنيات والأحلام التي تتجدد انطلاقًا من كون البدايات هي أفضل وقت لاستعادة إرادة الإنسان لتحقيق إنجازات معطلة.


وفي كل عام مع حلول اليوم الأول من شهر يناير، يزيد عمر الكون عامًا جديدًا ليتغير التقويم كله ليبدأ رحلته من جديد، وهي البداية التي يعتبرها البعض بمثابة باب جديد فُتح لهم من أجل التغيير للأفضل وتحقيق ما لم يتحقق في العام السابق.

يحين موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026، في تمام الساعة 12 منتصف ليلة الخميس الموافق 31 ديسمبر 2025، وهو موعد انطلاق الاحتفالات العالمية لاستقبال العام الجديد.

كم يتبقى على سنة 2026 ؟

بحلول موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026، تُكتب آخر لحظات نهاية السنة الميلادية الحالية 2025، والتي تغلق أبوابها بدون أي إجازات رسمية مقبلة لحين موعد أول إجازة رسمية في 2026.

ومن الطبيعي التساؤل عن كم يوم باقي على سنة 2026، حيث يفصلنا عن موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026، نحو 52 يومًا، بما يعادل شهر و22 يومًا.

بداية تطبيق التقويم الميلادي

قام التقويم الميلادي على أساس التقويم الروماني القديم، الذي بدأ بتأسيس مدينة روما سنة (750 ق م)، وكان هذا التقويم قمريا يعتمد على دوران القمر حول الأرض، وعدد أشهر السنة فيه كانت عشرة أشهر فقط، كل منها 30 يومًا والأربعة أشهر الأخرى كل منها 31 يومًا. 


وتم تسمية الأشهر الأربعة الأولى بأسماء آلهة مقدسة؛ وترقيم الستة الأخيرة على التوالي باللاتينية ما أدى إلى ظهور أسماء أشهر مثل سبتمبر.

وينتهي التقويم عندما ينتهي الحصاد؛ حيث كانت أشهر الشتاء ببساطة بدون اسم، لأن الرومان كانوا يستنكفون عن عد أيام الشتاء، حتى جاء ملك روما نوما بومبيلوس سنة 715 –672 ق.م فأضاف شهري يناير وفبراير وأصبحت السنة تتألف من 12 شهرا أي 355 يوما قمريا.

وفي العصر الجولياني أو اليولياني نسبة إلى الإمبراطور جوليوس (يوليوس قيصر)، أصبحت أيام السنة 365 يوما وربع اليوم (6 ساعات)، باثني عشر شهرا، وعدد أيام الأشهر الفردية 31 يومًا والزوجية 30 يومًا، باستثناء شهر فيفري "فبراير" الذي يخصم منه يوم واحد.

وفي السنة الكبيسة يسترجع فبراير يومه الثلاثين ليستوي الحساب على 366 يوم كل أربع سنوات استدراكًا لما يضيع من ساعات الحساب بسبب تراكم من 4 إلى 6 ساعات، حيث إنّ الكسور في السنوات الثلاث تُجمَع فيضاف يوم في السنة الرابعة.

أيام الاجازات المتبقية في 2025

انتهت الاجازات الرسمية في عام 2025، ويتبقى فقط أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، والتي يحصل عليها الموظفين والطلاب وبعض أجهزة الدولة. 

ويتبقى 14 يوم آجازات خلال شهري نوفمبر وديسمبر وهي كالتالي: 
الجمعة 14 نوفمبر
السبت 15 نوفمبر
الجمعة 21 نوفمبر
السبت 22 نوفمبر
الجمعة 28 نوفمبر
السبت 29 نوفمبر
الجمعة 5 ديسمبر
السبت 6 ديسمبر
الجمعة 12 ديسمبر
السبت 13 ديسمبر
الجمعة 19 ديسمبر
السبت 20 ديسمبر
الجمعة 26 ديسمبر
السبت 27 ديسمبر. 

باقي 52 يومًا رأس السنة الميلادية 2026 الاجازات الرسمية التقويم الميلادي ليلة رأس السنة الإجازات المتبقية

