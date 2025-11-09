قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
صراع الملوك.. صلاح يتحدى مرموش في لقاء الثأر والإثارة

خالد يوسف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، نحو ملعب الاتحاد، حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء يُتوقع أن يكون من العيار الثقيل، نظراً لطبيعة الصراع المحتدم بين الفريقين على قمة ترتيب البريميرليج خلف المتصدر أرسنال، حيث يدخل الفريقان المباراة بطموح كبير لحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب المستويات الفنية والرغبة في انتزاع الأفضلية في السباق نحو اللقب.

مواجهة تحمل طابع الثأر والإثارة

دائماً ما تتسم مباريات ليفربول ومانشستر سيتي بالإثارة والمتعة، نظراً للتاريخ الطويل من المنافسة بين الناديين في السنوات الأخيرة. 

ويرى كثير من المحللين، أن هذه المواجهة قد تلعب دوراً محورياً في تحديد شكل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة أن الفارق بين المراكز الأولى لا يزال ضئيلاً للغاية.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المرتقبة مساء اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 بتوقيت الإمارات.

وتأتي هذه المباراة ضمن أبرز لقاءات الجولة الحادية عشرة، حيث يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد بعض التعثرات، بينما يطمح ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت، إلى تأكيد عودته القوية هذا الموسم ومواصلة المنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تُنقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وتحديداً على قناة beIN Sports HD 1 Premium، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء عبر تطبيقات البث المدفوعة مثل «بي إن كونكت (beIN CONNECT) وتطبيق TOD، اللذين يتيحان مشاهدة مباشرة بجودة عالية مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.

معلق المباراة المرتقبة

اختارت شبكة بي إن سبورتس، المعلق الرياضي المعروف حسن العيدروس للتعليق على القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول، لما يتمتع به من خبرة كبيرة وصوت مميز يزيد من متعة المشاهدة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية ضخمة، ليس فقط داخل إنجلترا، بل في مختلف الدول العربية التي تنتظر بفارغ الصبر المواجهة التي تجمع بين اثنين من أقوى أندية أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريقي ليفربول ومانشستر سيتي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ـ حراسة المرمى: جورجي ماماردشفيلي.

ـ خط الدفاع: كونور برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ميلوس كيركيز.

ـ خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرج.

ـ خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي- كودي جاكبو.

بينما من المتوقع أن يحتفظ بيب جوارديولا بـ عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ـ حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

ـ خط الدفاع: نيكو أورايلي - يوسكو جفارديول - روبن دياز - ماتيوس نونيز.

ـ خط الوسط: نيكو جونزاليس - فيل فودين – سافينيو - تيجاني ريندرز - جيريمي دوكو.

ـ خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

موقف مرموش وصلاح قبل قمة الليلة

شارك عمر مرموش في 5 مباريات مع مانشستر سيتي في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، صنع خلالها هدفاً وحيداً، علماً بأن اللاعب غاب عن الملاعب لمدة 45 يوماً بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وبوركينافاسو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.

في المقابل شارك محمد صلاح في 10 مباريات مع ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، ساعيًا لزيادة غلته التهديفية أمام مانشستر سيتي.

صراع الملوك صلاح يتحدى مرموش لقاء الثأر والاثارة ملعب الاتحاد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

