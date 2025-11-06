الغيابات تضرب الأبيض.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر والقنوات الناقلة

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة، مساء اليوم، نحو العاصمة الاماراتية أبو ظبي، وتحديدا نحو ملعب آل نهيان، الذي يحتضن المباراة المثيرة بين الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، الذي يقام في دولة الامارات العربية المتحدة.

من يتأهل لنهائي السوبر؟

تحت شعار «من يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية؟»، يستضيف ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، المباراة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر المحلي، التي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 أندية هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطل كأس مصر، وسط معنويات مرتفعة بعد التغيير الفني الأخير الذي أطاح بالبلجيكي يانيك فيريرا وتعيين أحمد عبدالرؤوف مديرًا فنيًا للفريق، والذي استهل مشواره بفوز قوي على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في الدوري المصري.

ويدخل فريق بيراميدز، المُشارك في البطولة بـ«الكارت الذهبي»، اللقاء بحالة معنوية مرتفعة أيضًا بعد فوزه الأخير على الاتحاد السكندري (2-1) بالدوري المصري، تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي ركز في التدريبات الأخيرة على الجوانب التكتيكية والجمل الهجومية، وسط تنافس كبير بين اللاعبين لحجز أماكنهم في التشكيل الأساسي.

الغيابات تضرب الزمالك وبيراميدز قبل لقاء نصف النهائي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني أحمد عبدالرؤوف، خدمات 7 لاعبين، خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

وتضم قائمة غياب الأبيض، كلا من:

ـ ناصر منسي (وجهة نظر فنية).

ـ محمود الشناوي (وجهة نظر فنية).

ـ محمد السيد (تجميد بسبب أزمة تجديد عقده).

ـ آدم كايد (إصابة).

ـ خوان بيزيرا (إصابة رغم وجوده في القائمة).

ـ أحمد شريف (إصابة رغم وجوده في القائمة).

ـ نبيل عماد دونجا (إيقاف).

على الجانب الآخر، يفتقد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، خدمات عناصر مهمة بالفريق بسبب الإصابة، وخروجهم تمامًا من قائمة الفريق المتواجدة في الإمارات، وهم:

ـ رمضان صبحي (إصابة).

ـ أسامة جلال (إصابة).

ـ مصطفى فتحي (إصابة).

ـ يوسف إبراهيم أوباما (إصابة)

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، اليوم الخميس، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب آل نهيان، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر ثلاث قنوات هي: أون تايم سبورت 1، و ابوظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية.

ويتولى التعليق على المباراة عصام عبده عبر شاشة أون تايم سبورت 1، بينما يُعلق عيسى الحربين على اللقاء من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1، ولم تعلن حتى الان قناة دبى الرياضية عن معلق اللقاء عبر شاشتها.

طاقم حكام الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم مصري بقيادة محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى كمساعدين، فيما يتولى حسام عزب مهمة حكم الفيديو، ويعاونه شريف عبد الله.

تشكيل كلا الفريقين قبل المباراة المرتقبة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

ـ حراسة المرمى محمد صبحي.

ـ خط الدفاع: محمد إسماعيل - محمود الونش - عمر جابر - أحمد فتوح.

ـ خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد ربيع - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

ـ خط الهجوم: شيكوبانزا - عدي الدباغ.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

ـ خط الوسط: مهند لاشين - زولاكا - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي.

ـ خط الهجوم: إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي.