قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الغيابات تضرب الأبيض.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
خالد يوسف

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة، مساء اليوم، نحو العاصمة الاماراتية أبو ظبي، وتحديدا نحو ملعب آل نهيان، الذي يحتضن المباراة المثيرة بين الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، الذي يقام في دولة الامارات العربية المتحدة.

من يتأهل لنهائي السوبر؟

تحت شعار «من يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية؟»، يستضيف ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، المباراة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر المحلي، التي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 أندية هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطل كأس مصر، وسط معنويات مرتفعة بعد التغيير الفني الأخير الذي أطاح بالبلجيكي يانيك فيريرا وتعيين أحمد عبدالرؤوف مديرًا فنيًا للفريق، والذي استهل مشواره بفوز قوي على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في الدوري المصري.

ويدخل فريق بيراميدز، المُشارك في البطولة بـ«الكارت الذهبي»، اللقاء بحالة معنوية مرتفعة أيضًا بعد فوزه الأخير على الاتحاد السكندري (2-1) بالدوري المصري، تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي ركز في التدريبات الأخيرة على الجوانب التكتيكية والجمل الهجومية، وسط تنافس كبير بين اللاعبين لحجز أماكنهم في التشكيل الأساسي.

الغيابات تضرب الزمالك وبيراميدز قبل لقاء نصف النهائي 

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني أحمد عبدالرؤوف، خدمات 7 لاعبين، خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

وتضم قائمة غياب الأبيض، كلا من:

ـ ناصر منسي (وجهة نظر فنية).

ـ محمود الشناوي (وجهة نظر فنية).

ـ محمد السيد (تجميد بسبب أزمة تجديد عقده).

ـ آدم كايد (إصابة).

ـ خوان بيزيرا (إصابة رغم وجوده في القائمة).

ـ أحمد شريف (إصابة رغم وجوده في القائمة).

ـ نبيل عماد دونجا (إيقاف).

على الجانب الآخر، يفتقد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، خدمات عناصر مهمة بالفريق بسبب الإصابة، وخروجهم تمامًا من قائمة الفريق المتواجدة في الإمارات، وهم:

ـ رمضان صبحي (إصابة).

ـ أسامة جلال (إصابة).

ـ مصطفى فتحي (إصابة).

ـ يوسف إبراهيم أوباما (إصابة)

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، اليوم الخميس، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب آل نهيان، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في قبل نهائي بطولة السوبر المصري. 

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر ثلاث قنوات هي: أون تايم سبورت 1، و ابوظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية.

ويتولى التعليق على المباراة عصام عبده عبر شاشة أون تايم سبورت 1، بينما يُعلق عيسى الحربين على اللقاء من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1، ولم تعلن حتى الان قناة دبى الرياضية عن معلق اللقاء عبر شاشتها.

طاقم حكام الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم مصري بقيادة محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى كمساعدين، فيما يتولى حسام عزب مهمة حكم الفيديو، ويعاونه شريف عبد الله.

تشكيل كلا الفريقين قبل المباراة المرتقبة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

ـ حراسة المرمى محمد صبحي.

ـ خط الدفاع: محمد إسماعيل - محمود الونش - عمر جابر - أحمد فتوح.

ـ خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد ربيع - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

ـ خط الهجوم: شيكوبانزا - عدي الدباغ.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

ـ خط الوسط: مهند لاشين - زولاكا - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي.

ـ خط الهجوم: إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي.

مباراة الزمالك وبيراميدز الغيابات تضرب الأبيض عشاق الساحرة المستديرة ملعب آل نهيان نصف نهائي كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محافظ بني سويف: إزالة 895 حالة تعدٍ بالمرحلة الثالثة للموجة 27

شباب ورياضة بني سويف

انطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي للموهبة الحركية ببني سويف

معرض قنا للحرف التراثية

برعاية رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح معرض صور بمهرجان قنا للفنون التراثية بمعبد دندرة

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

فيديو

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد