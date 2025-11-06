بدون الذهاب للفرع.. كيفية تفعيل فيزا البريد عن طريق النت في خطوات بسيطة

يبحث الكثير من الأفراد عن كيفية تفعيل فيزا البريد عن طريق النت، بعدما شهدت بطاقات البريد المصري انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وإتاحة التفعيل الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، وأيضا صرف معاش تكافل وكرامة من خلال البريد المصري.

كيفية تفعيل فيزا البريد عن طريق النت

وعن كيفية تفعيل فيزا البريد عن طريق النت، فقد أتاحت الهيئة القومية للبريد خدمة تفعيل البطاقة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي، دون الذهاب للفرع، وتتم العملية من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على الموقع الرسمي للبريد المصري.

ـ تسجيل الدخول ببيانات المستخدم أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق.

ـ ملء نموذج مشكلة "تفعيل الفيزا" مع توضيح الرغبة في تفعيل البطاقة.

ـ التأكد من البيانات والبريد الإلكتروني حتى يمكن التواصل معك.

ـ الضغط على كلمة إرسال

ـ بعد مراجعة الطلب يتم التواصل مباشرة عبر البريد أو الهاتف لتأكيد عملية التفعيل.

تفعيل فيزا البريد بالرسائل

قدمت الهيئة خدمة سريعة لتفعيل البطاقة بخطوة واحدة عبر الرسائل النصية SMS:

ـ إرسال آخر 6 أرقام من البطاقة باللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين إلى رقم 6789.

ـ يجب أن يكون الإرسال يكون من نفس رقم الهاتف المسجل في البيانات.

ـ بعد دقائق تصل رسالة تؤكد إتمام التفعيل بنجاح.

ـ تشمل هذه الخدمة جميع بطاقات البريد المصري «كلاسيك ـ جولد ـ ميزة ـ معاشات ـ إيزي باي».

تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات

يستطيع أصحاب المعاشات تفعيل بطاقة ميزة أو بطاقة المعاشات من خلال نفس الطريقة السريعة:

ـ إرسال آخر 6 أرقام من البطاقة إلى رقم 6789.

ـ الاتصال بخدمة العملاء على 16789.

ـ تنشيط البطاقة من أي ماكينة ATM تابعة للبريد أو البنوك.

تفعيل فيزا البريد من ماكينة ATM

في حال عدم توفر إنترنت أو رسالة نصية، يمكن تفعيل الفيزا من ماكينات الصراف كالآتي:

ـ إدخال البطاقة في ماكينة ATM التابعة للبريد أو البنوك.

ـ كتابة الرقم السري الخاص بك.

ـ اختيار تنشيط البطاقة

ـ بعدها تكون البطاقة جاهزة للاستخدام والسحب والتحويل.

كيفية تفعيل فيزا البريد إيزي باي

تعد بطاقة البريد إيزي باي، من أشهر بطاقات البريد لتسهيل التحويلات وسداد المشتريات أونلاين، ويمكن تفعيلها بعدة طرق:

ـ رسالة SMS إلى 6789 بآخر 6 أرقام من البطاقة.

ـ عبر الموقع الرسمي للبريد.

ـ من ماكينة ATM.

ـ بعد دقائق تصل رسالة تؤكد نجاح التفعيل.

تفعيل فيزا البريد ميزة

بطاقات ميزة أصبحت من أهم أدوات الدفع الحكومي، ويمكن تفعيلها بسهولة:

ـ إرسال آخر 6 أرقام برسالة إلى 6789.

ـ الاتصال على خدمة العملاء 16789.

ـ عبر ماكينات ATM.

كيف تعرف الرقم السري لفيزا البريد المصري؟

ربما يتساءل البعض عن كيف تعرف الرقم السري لفيزا البريد المصري؟، فإنه عند استلام البطاقة من الفرع، يكون معها ظرف صغير يحتوي على الرقم السري المكون من 4 أرقام، ويستخدم أول مرة في ماكينة ATM لتفعيل البطاقة.