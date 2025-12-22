قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مشروبات بسيطة وحلول نفسية سريعة لمقاومة الاكتئاب الشتوي.. الروشتة

هاجر ابراهيم

مع انخفاض درجات الحرارة وقِصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، يعاني كثيرون من تقلبات المزاج والشعور بالخمول أو الاكتئاب الشتوي.

مشروبات تحسن المزاج

كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن حلول سريعة ومشروبات تحسن المزاج خلال فصل الشتاء للإبتعاد عن الإكتئاب الشتوي،  قائلا: “الكاكاو.. حيث أن الكاكاو الخام أو الغامق لا يزيد الوزن مع إضافة سكر دايت.. إلى جانب تناول الشوكولاتة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “تناول العصائر الطازجة والفواكه تحسن أيضا من المزاج.. وملعقة من العسل الأبيض صباحا ومساء”.

وتابع: “هناك أهم من ذلك كله.. وهو الصلاة والذهاب لدور العبادة.. حيث أنها من أساسيات العلاج النفسي.. وإيمانك بذاتك أنك تريد أن تكون كويس.. والحل السريع للكسل وعدم النزول من المنزل هو الخروج مع الأصدقاء.. والتحدث مع أشخاص أحبها وأرتاح لها وأشاهد أفلام كوميدية”.

طريقة عمل مشروب البطاطا الساخن

تميز شتاء 2025 بمجموعة من المشروبات الساخنة الجديدة التي تقدم في الكافيهات بشكل مختلف، ومن أبرزها مشروب البطاطا الساخن، وهو مشروب غير تقليدي تماما، بخلاف أنه مليء بالفيتامينات ويساعد الجسم على التدفئة بشكل كبير.

مكونات مشروب البطاطا 

 ثمرة بطاطا حلوة متوسطة الحجم

 2 كوب حليب (أو ماء حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة سكر أو عسل (اختياري)

 رشة قرفة

 رشة فانيليا (اختياري)

 رشة زنجبيل أو جوزة الطيب (اختياري)

 

طريقة تحضير مشروب البطاطا

1. اغسلي البطاطا جيدًا ثم اسلقيها بقشرها في ماء حتى تنضج تمامًا.

2. قشّري البطاطا بعد أن تبرد قليلًا، ثم قطّعيها.

3. ضعي البطاطا في الخلاط، وأضيفي الحليب والسكر أو العسل.

4. اخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

5. اسكبي الخليط في قدر على نار هادئة، وأضيفي القرفة والفانيليا والزنجبيل.

6. قلّبي حتى يسخن المشروب دون أن يغلي.

7. يُقدّم ساخنًا، ويمكن تزيينه برشة قرفة على الوجه.

المصدر : الشيف غادة جميل

