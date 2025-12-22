ترند الكافيهات .. طريقة عمل مشروب البطاطا الساخن

تميز شتاء 2025 بمجموعة من المشروبات الساخنة الجديدة التي تقدم في الكافيهات بشكل مختلف، ومن أبرزها مشروب البطاطا الساخن، وهو مشروب غير تقليدي تماما، بخلاف أنه مليء بالفيتامينات ويساعد الجسم على التدفئة بشكل كبير.

مكونات مشروب البطاطا

ثمرة بطاطا حلوة متوسطة الحجم

2 كوب حليب (أو ماء حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة سكر أو عسل (اختياري)

رشة قرفة

رشة فانيليا (اختياري)

رشة زنجبيل أو جوزة الطيب (اختياري)

طريقة تحضير مشروب البطاطا

1. اغسلي البطاطا جيدًا ثم اسلقيها بقشرها في ماء حتى تنضج تمامًا.

2. قشّري البطاطا بعد أن تبرد قليلًا، ثم قطّعيها.

3. ضعي البطاطا في الخلاط، وأضيفي الحليب والسكر أو العسل.

4. اخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

5. اسكبي الخليط في قدر على نار هادئة، وأضيفي القرفة والفانيليا والزنجبيل.

6. قلّبي حتى يسخن المشروب دون أن يغلي.

7. يُقدّم ساخنًا، ويمكن تزيينه برشة قرفة على الوجه.

المصدر : الشيف غادة جميل