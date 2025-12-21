ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل في الشتاء .. أضرار غير متوقعة

نشر الملابس داخل المنزل ممارسة شائعة خاصة خلال الشتاء تخوفا من سقوط الأمطار، لكن الباحثين كشفوا مخاطر لهذه العادة.

ووفقا لما جاء في موقع beamcentralsystems فقد أجرت وحدة الأبحاث التابعة لكلية ماكنتوش للهندسة المعمارية في غلاسكو دراسة لتقييم عادات تجفيف الملابس في المنازل، وخلصت إلى ما يلي:

87% من الناس كانوا يجففون ملابسهم داخل المنزل في الطقس البارد.

كانت الغالبية العظمى تجفف الغسيل في الغرف الرئيسية، بما في ذلك غرف النوم ومناطق المعيشة، وذلك بسبب نقص أماكن التجفيف المخصصة.

75% من هذه المنازل كانت تعاني من مستويات رطوبة تساهم في نمو العفن الضار وزيادة عث الغبار.

تُطلق حمولة الغسيل المتوسطة حوالي لترين من الرطوبة في الهواء أثناء عملية التجفيف.

أضرار نشر الغسيل داخل المنزل

يمكن أن تؤدي هذه الرطوبة الزائدة بسرعة إلى:

نمو العفن

عث الغبار

رداءة جودة الهواء الداخلي

يد ترتدي قفازًا تشير إلى العفن على الحائط

الآثار الصحية لتجفيف الملابس في الداخل

قد لا تدرك ذلك، لكن المشاكل التي يسببها تجفيف الملابس في الداخل يمكن أن تساهم في العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

نوبات الربو

ردود الفعل التحسسية (العطس، حكة في العينين، سيلان الأنف)

التهابات الجهاز التنفسي

تهيج الجلد (الأكزيما)

تحذر جمعية الربو في أيرلندا من أن البيئات الرطبة مثل نشر الغسيل داخل المنزل، تشجع نمو الأبواغ السامة والتي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية لدى الأفراد الحساسين" ولكن حتى أولئك الذين ليس لديهم حساسية موجودة يمكن أن يتأثروا كما أن العفن الناتج عن تجفيف الغسيل في الداخل يسبب نوبة ربو.

في الوضع الطبيعي، يساعد الجهاز المناعي الجسم على طرد الجراثيم عن طريق السعال أو العطس، لكن التعرض المطول يمكن أن يرهق الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية.