روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف

فتحت روسيا تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو عدم وجود أي خطط حالية لعقد اجتماع جديد بين الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة القضايا الخلافية بين البلدين، مؤكدة أن أي مفاوضات من هذا النوع غير مدرجة على جدول الأعمال في الوقت الراهن.

ونقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية عن السفارة قولها إن «لا توجد حالياً مفاوضات مقبلة مخطط لها» بشأن هذه الملفات، في إشارة إلى توقف مؤقت لمسار اللقاءات المباشرة حول نقاط التوتر الثنائية.

وفي المقابل، شددت السفارة الأمريكية على أهمية استمرار آلية الاتصال الثنائية، معتبرة أن «قناة العمليات الثنائية» تمثل منصة بناءة ومستقرة للحوار، ووسيلة أساسية لضمان استقرار عمل البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين.

يذكر أن موسكو وواشنطن عقدتا خلال العام الجاري جولتين من المفاوضات الهادفة إلى تطبيع ظروف عمل سفارتيهما وبحث سبل تجاوز الخلافات، وذلك في مدينة إسطنبول يومي 27 فبراير و10 أبريل.

وترأس الوفد الروسي في الجولتين السفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشيف، فيما قادت الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا سوناتا كولتر. واستمرت الجولة الأولى من المحادثات، التي جرت خلف أبواب مغلقة، لأكثر من ست ساعات، بينما دامت الجولة الثانية نحو خمس ساعات ونصف.