التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
طريقة تفعيل فيزا البريد.. بخطوات سهلة من الموبايل أو ماكينات الصراف

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن طريقة تفعيل فيزا البريد، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من خدمات البريد المصري، سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو بطاقة معاشي، وذلك بعد استلامها لأول مرة من مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

طريقة تفعيل فيزا البريد

يمكن تفعيل فيزا البريد المصري بخطوة واحدة فقط، لتصبح جاهزة للاستخدام في عمليات الشراء أو السحب من ماكينات الصراف الآلي، وذلك في إطار التسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد، وإليكم الخطوات:

ـ إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على آخر 6 أرقام من رقم الفيزا (بالإنجليزية) إلى الرقم 6789 من الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

ـ الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري على رقم 16789، واتباع التعليمات الصوتية لتفعيل البطاقة.

ـ من خلال ماكينات ATM البريد المصري، حيث يتم إدخال البطاقة لأول مرة، فيرسل كود تفعيل إلى رقم الهاتف المسجل، ثم يدخل الكود في الماكينة لإتمام التفعيل.

وأكدت الهيئة القومية للبريد أن جميع هذه الطرق تعمل فقط من خلال رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة في قاعدة بيانات البريد.

كيفية تفعيل فيزا البريد عن طريق النت

يمكن تفعيل فيزا البريد من خلال موقع البريد المصري الرسمي أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالبريد، حيث يتيح للعملاء تسجيل بيانات البطاقة وربطها بحساب المستخدم، إلا أن ذلك يتطلب التفعيل عبر الإنترنت إدخال رقم البطاقة القومي، ورقم الفيزا، وتاريخ انتهائها، بالإضافة إلى رقم الهاتف المسجل، ثم تأكيد العملية بعد استلام كود التفعيل عبر رسالة نصية.

وأكدت الهيئة القومية للبريد، أن هذه الخدمة متاحة فقط عبر المنصات الرسمية للبريد المصري، محذرة من إدخال البيانات على أي روابط أو صفحات مجهولة المصدر.

تفعيل فيزا البريد بالرسائل

من أكثر الطرق سهولة وسرعة لتفعيل البطاقة هي طريقة الرسائل النصية، حيث يمكن للعميل إرسال رسالة من الهاتف الخاص به إلى الرقم 6789 تحتوي على آخر 6 أرقام من رقم الفيزا باللغة الإنجليزية.

وبمجرد إرسال الرسالة، يتلقى العميل كود التفعيل في رسالة أخرى، يتم استخدامه على ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبريد لإتمام عملية التفعيل خلال دقائق معدودة.

رقم تفعيل فيزا البريد

خصصت الهيئة القومية للبريد الرقم 16789 كخط ساخن رسمي لتفعيل جميع بطاقات البريد، سواء كانت بطاقات خصم مباشر أو بطاقات معاشات، ويمكن من خلال هذا الرقم تنفيذ عمليات التفعيل، أو الاستعلام عن حالة البطاقة، أو حل أي مشكلات متعلقة بعدم استقبال كود التفعيل أو تحديث البيانات الشخصية.

وحذرت الهيئة القومية للبريد المواطنين من التعامل مع أي رسائل نصية أو مكالمات مجهولة المصدر تطلب بيانات الحسابات أو أرقام البطاقات، مؤكدة أن البريد المصري لا يطلب مطلقًا من العملاء أي معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف أو الرسائل.

تحذير من هيئة البريد

أوضحت الهيئة أن بعض الرسائل الاحتيالية ترد من أرقام محلية ودولية تزعم أنها تابعة للبريد، وتطلب من المواطنين إدخال بياناتهم البنكية أو دفع رسوم وهمية، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذه المحاولات.

وشدد البريد على ضرورة عدم مشاركة الرقم السري أو رقم البطاقة أو تاريخ انتهائها مع أي جهة غير رسمية، وعدم الضغط على أي روابط مجهولة، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يمكن التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 16789.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أول من قال "أنا" في الكون كان إبليس.. وكل من سار على نهجه هلك

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر

انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

