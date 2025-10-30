طريقة تفعيل فيزا البريد.. بخطوات سهلة من الموبايل أو ماكينات الصراف

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن طريقة تفعيل فيزا البريد، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من خدمات البريد المصري، سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو بطاقة معاشي، وذلك بعد استلامها لأول مرة من مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

طريقة تفعيل فيزا البريد

يمكن تفعيل فيزا البريد المصري بخطوة واحدة فقط، لتصبح جاهزة للاستخدام في عمليات الشراء أو السحب من ماكينات الصراف الآلي، وذلك في إطار التسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد، وإليكم الخطوات:

ـ إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على آخر 6 أرقام من رقم الفيزا (بالإنجليزية) إلى الرقم 6789 من الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

ـ الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري على رقم 16789، واتباع التعليمات الصوتية لتفعيل البطاقة.

ـ من خلال ماكينات ATM البريد المصري، حيث يتم إدخال البطاقة لأول مرة، فيرسل كود تفعيل إلى رقم الهاتف المسجل، ثم يدخل الكود في الماكينة لإتمام التفعيل.

وأكدت الهيئة القومية للبريد أن جميع هذه الطرق تعمل فقط من خلال رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة في قاعدة بيانات البريد.

كيفية تفعيل فيزا البريد عن طريق النت

يمكن تفعيل فيزا البريد من خلال موقع البريد المصري الرسمي أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالبريد، حيث يتيح للعملاء تسجيل بيانات البطاقة وربطها بحساب المستخدم، إلا أن ذلك يتطلب التفعيل عبر الإنترنت إدخال رقم البطاقة القومي، ورقم الفيزا، وتاريخ انتهائها، بالإضافة إلى رقم الهاتف المسجل، ثم تأكيد العملية بعد استلام كود التفعيل عبر رسالة نصية.

وأكدت الهيئة القومية للبريد، أن هذه الخدمة متاحة فقط عبر المنصات الرسمية للبريد المصري، محذرة من إدخال البيانات على أي روابط أو صفحات مجهولة المصدر.

تفعيل فيزا البريد بالرسائل

من أكثر الطرق سهولة وسرعة لتفعيل البطاقة هي طريقة الرسائل النصية، حيث يمكن للعميل إرسال رسالة من الهاتف الخاص به إلى الرقم 6789 تحتوي على آخر 6 أرقام من رقم الفيزا باللغة الإنجليزية.

وبمجرد إرسال الرسالة، يتلقى العميل كود التفعيل في رسالة أخرى، يتم استخدامه على ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبريد لإتمام عملية التفعيل خلال دقائق معدودة.

رقم تفعيل فيزا البريد

خصصت الهيئة القومية للبريد الرقم 16789 كخط ساخن رسمي لتفعيل جميع بطاقات البريد، سواء كانت بطاقات خصم مباشر أو بطاقات معاشات، ويمكن من خلال هذا الرقم تنفيذ عمليات التفعيل، أو الاستعلام عن حالة البطاقة، أو حل أي مشكلات متعلقة بعدم استقبال كود التفعيل أو تحديث البيانات الشخصية.

وحذرت الهيئة القومية للبريد المواطنين من التعامل مع أي رسائل نصية أو مكالمات مجهولة المصدر تطلب بيانات الحسابات أو أرقام البطاقات، مؤكدة أن البريد المصري لا يطلب مطلقًا من العملاء أي معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف أو الرسائل.

تحذير من هيئة البريد

أوضحت الهيئة أن بعض الرسائل الاحتيالية ترد من أرقام محلية ودولية تزعم أنها تابعة للبريد، وتطلب من المواطنين إدخال بياناتهم البنكية أو دفع رسوم وهمية، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذه المحاولات.

وشدد البريد على ضرورة عدم مشاركة الرقم السري أو رقم البطاقة أو تاريخ انتهائها مع أي جهة غير رسمية، وعدم الضغط على أي روابط مجهولة، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يمكن التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 16789.