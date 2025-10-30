موعد صرف المقررات التموينية لـ شهر نوفمبر 2025 وأسعار السلع

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام المقبلة، في صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025، لذا زادت معدلات البحث من قِبل أصحاب البطاقات التموينية حول أسعار السلع ونصيب الفرد منها.

موعد صرف المقررات التموينية لـ شهر نوفمبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف المقررات التموينية لـ شهر نوفمبر 2025، لأكثر من 61.5 مليون مستفيد، يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر، حتى نهاية الشهر، وذلك عبر المنافذ التموينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

نصيب الفرد من السلع على بطاقات التموين

يبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية في بطاقة التموين نحو 50 جنيهًا، ويحصل المواطن من خلالها على السلع التموينية الأساسية.

والسلع هي: «زجاجة زيت 800 جرام، وكيلو جرام سكر»، بالإضافة إلى شراء بعض المواد الغذائية.

قائمة أسعار السلع التموينية لـ شهر نوفمبر 2025

ـ سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

ـ زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

ـ صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

ـ لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

ـ خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

ـ کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

ـ بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

ـ علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات

ـ مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

ـ فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

ـ مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

ـ شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

ـ صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

ـ تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

ـ دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

ـ مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

ـ مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

ـ عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

ـ جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

ـ طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

ـ قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

ـ بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

ـ بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

ـ بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

ـ بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

ـ مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيها.

ـ مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

ـ مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

ـ صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.