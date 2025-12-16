محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتوسعة ميدان الحرب والسلام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتوسعة وإعادة تخطيط ميدان الحرب والسلام
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال الرصف والتوسعة وإعادة التخطيط الجارية بالمنطقة المحيطة بميدان الحرب والسلام بحي شرق، المعروف سابقًا باسم ميدان "أم البطل"، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها المحافظة لتطوير الميادين والمحاور المرورية، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وتحسين السيولة المرورية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

 إعادة تخطيط المدن والميادين

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال إعادة تخطيط المدن والميادين، واستغلال المساحات غير المستغلة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمقدم محمد عبدالقادر مدير مكتب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل بأسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، والمهندس محمد جمال مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات المنفذة للأعمال.

تنظيم الحركة المرورية

وتفقد المحافظ أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالميدان، عقب إزالة النافورة القديمة، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت والمساحات غير المستغلة، وإعادة تنظيم الحركة المرورية بشكل أكثر كفاءة وأمانًا.

إنشاء حارات تباطؤ

وأوضح المحافظ أن مشروع التطوير يشمل توسعة الطرق، وإنشاء حارات تباطؤ، وتحديد أماكن دوران مخصصة، إلى جانب رصف نحو 2000 متر مربع، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير عدد من الميادين والمحاور الحيوية على مستوى المحافظة، للحد من التكدسات المرورية، ورفع معدلات الأمان لمستخدمي الطريق، وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، وتقليل التأثير على حركة المرور قدر الإمكان، موجهًا بتكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر في ختام جولته أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير وتجميل مدينة أسيوط، وإعادة تخطيط شوارعها وميادينها، لإحداث نقلة حضارية تليق بأبناء المحافظة وزائريها، وبما يعكس ما تشهده الدولة من مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات.

