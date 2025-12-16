قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع شركة هندية إدخال تكنولوجيا متقدمة وصديقة للبيئة في مجال إنشاء وصيانة الطرق

محافظ أسيوط يبحث مع شركة هندية عبر الفيديو كونفرانس إدخال تكنولوجيا متقدمة وصديقة للبيئة في مجال إنشاء وصيانة الطرق
محافظ أسيوط يبحث مع شركة هندية عبر الفيديو كونفرانس إدخال تكنولوجيا متقدمة وصديقة للبيئة في مجال إنشاء وصيانة الطرق
إيهاب عمر

بحث اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع إحدى الشركات الهندية المتخصصة في تكنولوجيا إنشاء وصيانة الطرق، سبل الاستفادة من أحدث الحلول الفنية المستدامة لتطوير منظومة الطرق بالمحافظة، في إطار توجه الدولة نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة في مشروعات البنية التحتية.

يأتي اللقاء استكمالًا لزيارة محافظ أسيوط الأخيرة إلى جمهورية الهند على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، وفي ضوء تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والهند عام 2023، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

شارك في الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطرق والهندسة، من بينهم الدكتور حسن يونس الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور محمود عنيب أستاذ الطرق والمرور ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة، والدكتور محمد محمد رشوان أستاذ خواص ومقاومة المواد بقسم الهندسة المدنية، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل إلى جانب مسئولي قطاع الطرق بشركة المقاولون العرب والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي.

 تقنية حديثة لرصف وصيانة الطرق

وخلال اللقاء، استعرض الجانب الهندي تقنية حديثة لرصف وصيانة الطرق المحلية والسريعة باستخدام مادة جديدة تُعرف باسم (ANT)، تتميز بقدرة تحمل عالية ومقاومة كبيرة للتغيرات المناخية القاسية، فضلًا عن كونها مادة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير. 

وأوضح ممثلو الشركة أن المادة يتم تصنيعها حاليًا في الهند، مع وجود خطط مستقبلية لتصنيعها في دبي، مشيرين إلى سهولة نقلها وانخفاض تكلفتها، حيث يتميز كل كيلومتر مسطح بوزن منخفض للغاية، ما يقلل من أعباء الشحن والنقل، خاصة عبر الشحن البحري.

تصنيع مادة (ANT) داخل أسيوط

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة تدرس التعامل مع هذا الملف من خلال عدة محاور، في مقدمتها بحث إمكانية إقامة شراكة لتصنيع مادة (ANT) داخل أسيوط، بما يسهم في توطين الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة في الشرق الأوسط والدول الإفريقية. كما طرح المحافظ مقترحًا لإقامة شراكات فنية بين الشركات المصرية والهندية في مجال رصف الطرق، بما يحقق تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، ويسهم في خفض تكلفة التنفيذ مع توافر الخامات محليًا.

وطالب المحافظ الجانب الهندي بتقديم نماذج لطرق تم تنفيذها أو يجري تنفيذها باستخدام هذه التقنية، تمهيدًا لإخضاعها للاختبارات الفنية اللازمة، كما وجه دعوة رسمية لممثلي الشركة لزيارة محافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة، وعقد لقاءات موسعة مع المتخصصين، مع إحضار عينات من المادة الجديدة لإجراء اختبارات عملية داخل المعامل المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، أعرب اللواء دكتور هشام أبوالنصر عن تطلعه إلى تعاون مثمر وطويل الأمد مع الجانب الهندي في مجالات التصنيع والتسويق وتبادل الخبرات، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويعود بالنفع المشترك على الجانبين، فيما أكد ممثلو الشركة الهندية استعدادهم لاتخاذ خطوات جادة نحو شراكة مستقبلية مع محافظة أسيوط في قطاع البنية التحتية.

