محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات جماعة الأرش ويشهد احتفال "ينابيع الحياة"

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفال "ينابيع الحياة" الذي نظمته الكنيسة الكاثوليكية بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس جماعة "الأرش"، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية، وبمشاركة واسعة من أعضاء الجماعة وأسرهم.

وجاء الاحتفال تحت إشراف الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لجماعة الأرش على مستوى مصر، وبحضور الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، و عيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات والأب لوكاس وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، والأب شنودة راعي كنيسة سانت تريز ورانيا فيليب رئيس مجلس إدارة الأرش وهدى شنودة مديرة جماعة الارش إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

عرض مجسمات وأشكالًا فنية مصنوعة من الجبس

بدأت فعاليات الاحتفال بافتتاح معرض للمنتجات اليدوية الخاصة بجماعة الأرش، والذي ضم نتاج ثلاث ورش رئيسية، شملت ورشة المشغولات اليدوية ومنتجات أقمشة الجوخ، وورشة الطباعة التي قدمت منتجات متنوعة من الملابس والحقائب المطبوعة، إلى جانب ورشة الجبس التي عرضت مجسمات وأشكالًا فنية مصنوعة من الجبس الأبيض ومخصصة للأطفال، في إطار دعم مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وعقب ذلك، انطلقت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم ألقى الأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك كلمة رحب خلالها بمحافظ أسيوط، ووجه له الشكر على جهوده الملموسة في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة، سواء من خلال تطوير الميادين والشوارع، أو عبر تمثيل أسيوط في المحافل الدولية، مشيرًا إلى زيارته للهند لجذب الاستثمارات وتحقيق الخير لأبناء المحافظة، كما تطرق إلى جهود الدولة في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، ألقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا أن جماعة الأرش تمثل نموذجًا إنسانيًا راقيًا يجسد معاني الرحمة والدمج الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع.

وقال المحافظ في تصريح له خلال الاحتفالية إن ما شاهدته اليوم من إبداع وإرادة حقيقية داخل جماعة الأرش يبعث على الفخر، ويؤكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمتلكون طاقات وقدرات متميزة تستحق الدعم والرعاية. ومحافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في مساندة كل المبادرات التي تعزز الدمج المجتمعي وتوفر حياة كريمة لجميع أبنائنا دون استثناء.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إطلاق المبادرات الداعمة وتوفير بيئة مجتمعية دامجة تضمن لهم المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وعقب ذلك، قدم فريق جماعة الأرش عرضًا مسرحيًا مميزًا، تضمن فقرات فنية معبرة، أعقبه عرض فيلم تسجيلي استعرض حصاد أنشطة الجماعة على مدار العام، وما حققته من إنجازات على مستوى التأهيل والدعم المجتمعي. وفي ختام الحفل، أهدى الأنبا دانيال درعًا تذكاريًا لمحافظ أسيوط تقديرًا لدعمه واهتمامه.

جدير بالذكر أن "الأرش" هي كلمة فرنسية تعني "الفُلك"، في إشارة إلى فٌلك سيدنا نوح الذي كان رمزًا للنجاة، حيث تمثل جماعة الأرش سفينة أمان واحتواء لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تأسست الجماعة بمحافظة أسيوط منذ خمس سنوات، ويقع مقرها بكنيسة سانت تريز بشارع يسري راغب، ويشرف عليها الأب شنودة راعي كنيسة سانت تريز.