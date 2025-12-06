محافظ أسيوط يتابع إنشاء مجمع تجاري وإداري متكامل بحي الأربعين

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية لمشروع سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك بحي الأربعين غرب مدينة أسيوط، على مساحة إجمالية تبلغ 1800 متر مربع، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه المستمر لبرامج التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق محافظ أسيوط خلال جولته كل من المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب المهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان.

تفاصيل المشروع

واطلع محافظ أسيوط على تفاصيل المشروع الذي يضم بدرومًا مخصصًا لساحة انتظار سيارات بسعة 75 سيارة، ودورًا أرضيًا يحتوي على مكاتب إدارية ومحلات تجارية، إضافة إلى ثلاثة أدوار متكررة تشمل محلات تجارية ومطاعم ومقاهي، مزودة بأربعة مصاعد كهربائية وسلّم كهربائي وأربعة سلالم ثابتة، فضلًا عن خدمات الأمن والحراسة ودورات المياه.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يأتي كأحد المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفَّذ بالمحافظة لدعم جهود الدولة في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في مجالات البناء والتشغيل والتسويق والخدمات المساندة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير وحدات تجارية جاهزة بمساحات متنوعة.

وأشار المحافظ إلى أن المجمع يستهدف تلبية احتياجات سكان المنطقة عبر تجميع الخدمات المتنوعة في موقع واحد، وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير وحدات جاهزة تلائم المستثمرين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين جودة الحياة بحي الأربعين.

وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، باعتباره أحد المشروعات الحيوية التي تساهم في تطوير المنطقة ورفع مستوى المعيشة، تنفيذًا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.