جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تواصل تميزها وإبداعها في الأنشطة الطلابية

تواصل جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تثبيت مكانتها كواحدة من الجامعات الصاعدة بقوة في مجال الأنشطة الطلابية، من خلال تقديم نموذج متكامل يعكس رؤية عصرية تعتمد على تمكين الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتوسيع آفاق مشاركتهم في المجتمع الأكاديمي والوطني.

وقد جاء حصاد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026 ليكشف عن حجم الجهد المبذول وتنوع الفعاليات التي رسخت دور الجامعة كبيئة محفزة للتميز والابتكار، يأتي ذلك في استمرار لمسيرة التميز التي تنتهجها الدولة المصرية في بناء أجيال قادرة على الإبداع وصناعة المستقبل، وتحت مظلة دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية كأداة محورية في تنمية المهارات وتشكيل الوعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وإشراف الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث نظمت الجامعة سلسلة واسعة من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول.

حيث أوضح الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تبنت خلال هذا العام نهجًا متكاملًا يستند إلى رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، حيث أولت اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حرصت على ترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي، وتوفير بيئة محفزة لإطلاق طاقات الطلاب في مختلف المجالات، مضيفًا أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق إلا بدعم وزارة التعليم العالي وتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على تمكين الشباب.

ففي مُستهل العام الجامعي 2025-2026م، نظّمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي لهذا العام، والذي يمثل نقطة انطلاق نحو بناء مستقبل مشرق قائم على العلم والمعرفة، بالإضافة إلى حفل قومي بمناسبة الذكرى الــ 52 لإنتصار أكتوبر المجيد، الذي يُمثل رمزًا للتضحية والصمود والعزيمة لدي الشعب المصري وجيشنا العظيم.

كما حرصت الجامعة على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام، فعلي صعيد المُلتقيات الطلابية؛ فقد نظّمت الجامعة المُلتقى الطلابي الأول لكليات العلوم الصحية التطبيقية بإقليم وسط الصعيد، والذي شارك فيه طلاب من ثلاث جامعات وهي: جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سفنكس بأسيوط، وجامعة بدر بأسيوط؛ كما تضمنت فعاليات الملتقى معارض علمية لطلاب الجامعات المشاركة، فضلاً عن عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية.

وإهتماماً بدعم الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبتكار بين كافة منتسبيها، فقد نظم نادي ريادة الأعمال بالجامعة معسكر ريادة الأعمال والإبتكار للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الاداري بالجامعة، بهدف تنمية وتطوير قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين في مجالات الريادة والابتكار، بالإضافة إلى دعم تحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بما يسهم في ربط البحث العلمي بسوق العمل والتنمية المستدامة.

كما نظم النادي فعاليات هاكثون" Startup Sprint"؛ بالتعاون مع مسرعه أعمال أثر، وبدعمٍ من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الأمر الذي يعكس روح الابتكار التي تحرص الجامعة على ترسيخها بين لأبناءها الطلاب؛ مشيرًا إلى إن هذا الحدث لم يكن مجرد منافسة، بل فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب، وتحفيز العقول، وربط الأفكار بالواقع العملي.

وفي إطار حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة؛ فقد نظّمت الجامعة ندوة توعوية بعنوان "خطورة الرشوة"، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية ومديرية أوقاف أسيوط، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي الديني المستنير والتصدي للأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم الأخلاقية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشائعة بين الطلاب.

كما نظمت الجامعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بأسيوط التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني للشباب بقنا، ندوة تثقيفية بعنوان "حماية المستهلك بين الحقوق والواجبات"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها جهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة مجلس الوزراء تحت شعار "أعرف حقك وأحمي نفسك".

ولم تغفل الجامعة عن دورها التوعوي والتثقيفي، فقد نظمت الجامعة عددًا من الندوات التوعوية والتثقيفية خلال الفصل الدراسي الأول 2025-2026م؛ منها: ندوة توعوية بعنوان" الجرائم الإلكترونية والاستخدام الآمن للانترنت"، وأخرى بعنوان: " تكنولوجيا المنزل الذكي "، بالإضافة إلى ورشة عمل بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب بكلية التمريض – جامعة أسيوط ، حول "الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي BLS "، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي بين طلاب الجامعة.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم الجامعات زيارات ميدانية إلي المتحف المصري الكبير الذي يُجسد عظمة الحضارة المصرية، ويُعد مصدر فخر لكل مصري؛ نظّمت الجامعة، زيارة ميدانية لطلابها إلى المتحف المصري الكبير؛ وتأتي هذه الزيارة لتعريف الطلاب بعظمة حضارتهم المصرية وتراثهم الثقافي الفريد، بالإضافة إلى تعزيز ارتباط الشباب بجذورهم الحضارية، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

كما نظمت الجامعة عدداً من الزيارات العلمية منها: زيارة علمية إلى المركز القومي للبحوث، لزيادة الوعى لابنائنا الطلاب بالاطلاع علي كل ما هو جديد في كافة التخصصات لتنمية المهارات العلمية واعداد الكوادر المؤهلة واعداد خريجين متميزين للمشاركة في سوق العمل، بالإضافة إلى زيارات إلي مصنع حورس لكشافات ولمبات الليد، وكلية الهندسة بجامعة أسيوط، وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، وذلك لإكساب الطلاب وتزويدهم بالمهارات والخبرات العلمية والعملية في مجال تخصصهم.

وعلى صعيد الرياضة والأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية المختلفة، نظمت الجامعة مسابقات داخلية متنوعة، كما شاركت في فعاليات خارجية ، وحقق طلابها مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، مما يبرهن على تميزهم وتعدد مواهبهم؛ حيث أطلقت الجامعة شارة البدء للأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول لهذا العام، والتي تضمنت أنشطة رياضة ( كرة قدم - كرة طائرة)، وعرض فنون قتالية قدمة فريق الكاراتيه بالجامعة، بالإضافة إلى أنشطة فنية، وثقافية، واجتماعية.

كما شاركت الجامعة في عدد من الفعاليات والمسابقات الخارجية منها: فعاليات بطولة العالم البارالمبية لرفع الأثقال بنادي "النادي " في العاصمة الإدارية الجديدة، وبطولة كأس الدكتور مصطفى كمال لجامعات محافظة أسيوط؛ والتي نظمتها جامعة بدر بأسيوط لطلاب جامعات المحافظة، بالإضافة إلى بطولة الجمهورية للألعاب الرياضية الفردية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي أُقيمت البطولة بمركز الأولمبياد بالمعادي، وأيضا لقاء الصداقة الثقافي والعلمي للمعاهد العليا والجامعات التكنولوجية بمنطقة شمال الصعيد الذي أقيم بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، فضلاً عن دورة الصداقة للألعاب الرياضية للمعاهد العليا والمتوسطة والفنية .

وحققت الجامعة خلال مشاركتها في المسابقات الخارجية عدة مراكز متقدمة منها: المركز الأول والثاني والثالث في المسابقة الثقافية للقاء الصداقة الثقافي والعلمي للمعاهد العليا والجامعات التكنولوجية بمنطقة شمال الصعيد، بالإضافة إلى المركزين الثاني والثالث في المسابقة العلمية للفعالية ذاتها، كما حصلت الجامعة على المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في مسابقة الكارتيه في بطولة الجمهورية للألعاب الرياضية الفردية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، فضلاً عن الحصول على المركز الأول في مسابقة كرة الطائرة بنين وبنات في بطولة دورة الصداقة للألعاب الرياضية للمعاهد العليا والمتوسطة والفنية التابعة لوزارة التعليم العالي لمنطقة وسط الصعيد.

وأكّد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إن ما حققته جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام ليس مجرد فعاليات بل هو تجسيد لرؤية عصرية في إدارة النشاط الطلابي، تقوم على الدمج بين التعليم والقيم الوطنية والمهارات الحياتية، وتدفع نحو بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل بثقة ومسؤولية، موكدةً مزيد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الثاني.



وقد أوضح همام أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية قدّمت نموذجًا رائدًا وملهمًا يُحتذى به على مستوى الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تصنع منظومة متكاملة تستثمر في الطالب، وتُعزز الانتماء، وتُرسّخ الهوية، وتُسهم في إعداد قادة المستقبل بروح وثقة وقدرة على التغيير.