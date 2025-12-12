جامعة عين شمس تشارك في مهرجان ترفيهي بالإسماعيلية.. تفاصيل

شهد أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان الترفيهي لأسرة “طلاب من أجل مصر” بجامعة عين شمس، بمشاركة ١٠٠٠ طالب وطالبة وسط أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبرعاية وحضور الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقد حرصت أسرة طلاب من أجل مصر علي إشراك الطلاب من ذوي الهمم والطلاب الوافدين في المهرجان.

وجاء تنظيم المهرجان بإشراف وتنسيق الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وباستضافة كريمة من السيد العميد تامر حمدي، مدير فندق جولدن جويل بالإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة نحو توسيع نطاق مشاركة الطلاب في الأنشطة والرحلات التي تعزز انتماءهم للجامعة وتمنحهم بيئة داعمة.

وبحضور الدكتورة سمر رجب رائد أسرة طلاب من أجل مصر و رواد الأسرة من مختلف الكليات.

وخلال الفعاليات، واحتفاءً بحفاوة الاستقبال والأجواء المتميزة التي وفرها فندق جولدن جويل لطلاب جامعة عين شمس خلال المهرجانات الترفيهية المتعددة التي تم استضافتها، قام الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتكريم السيد اللواء أ.ح أمجد محمد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، والعميد تامر حمدي، مدير فندق جولدن جويل بالإسماعيلية، تقديرًا لجهودهما في إنجاح الفعاليات ودعمهم المستمر للفعاليات الطلابية.

وخلال وجوده بين الطلاب، حرص نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على إجراء حوارات ودية معهم، استمع خلالها إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بصوت الطلاب وتعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة لهم.

كما حرص على لقاء الطلاب من ذوي الهمم، المشاركين في المهرجان واستطلع آراءهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم وحول المهرجان.

و أكد الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي حرص الجامعة على توفير تجارب طلابية متكاملة تجمع بين الجوانب الأكاديمية والأنشطة الترفيهية والثقافية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنوعًا أكبر في البرامج والمسابقات التي تتيح للطلاب اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن تلك الفعاليات تمنحهم فرصة حقيقية للتعارف والتفاعل في أجواء إيجابية، وتعكس اهتمام الجامعة بدعمهم المستمر.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص الجامعة على توسيع نطاق مشاركة الطلاب في الأنشطة التي تعزز روح الانتماء وتدعم بناء شخصية الطالب الجامعى.