محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
احذر 3 أفعال تعرض صاحبها للهلاك.. أخرجت آدم من الجنة ولعنت إبليس
شاهد .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
253 وحدة جديدة..كيفية التقديم على شقق الإسكان التعاوني
كرة القدم النسائية .. الأهلي يفوز على بيراميدز بهدفين في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة عين شمس تشارك في مهرجان ترفيهي بالإسماعيلية.. تفاصيل

حسام الفقي

شهد أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان الترفيهي لأسرة “طلاب من أجل مصر” بجامعة عين شمس، بمشاركة ١٠٠٠ طالب وطالبة وسط أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبرعاية وحضور الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقد حرصت أسرة طلاب من أجل مصر علي إشراك الطلاب من ذوي الهمم والطلاب الوافدين في المهرجان.

وجاء تنظيم المهرجان بإشراف وتنسيق الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وباستضافة كريمة من السيد العميد تامر حمدي، مدير فندق جولدن جويل بالإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة نحو توسيع نطاق مشاركة الطلاب في الأنشطة والرحلات التي تعزز انتماءهم للجامعة وتمنحهم بيئة داعمة.

وبحضور الدكتورة سمر رجب رائد أسرة  طلاب من أجل مصر و رواد الأسرة من مختلف الكليات.

وخلال الفعاليات، واحتفاءً بحفاوة الاستقبال والأجواء المتميزة التي وفرها فندق جولدن جويل لطلاب جامعة عين شمس خلال المهرجانات الترفيهية المتعددة التي تم استضافتها، قام الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتكريم السيد اللواء أ.ح أمجد محمد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، والعميد تامر حمدي، مدير فندق جولدن جويل بالإسماعيلية، تقديرًا لجهودهما في إنجاح الفعاليات ودعمهم المستمر للفعاليات الطلابية.

وخلال وجوده بين الطلاب، حرص نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على إجراء حوارات ودية معهم، استمع خلالها إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بصوت الطلاب وتعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة لهم.

كما حرص على لقاء الطلاب من ذوي الهمم، المشاركين في المهرجان واستطلع آراءهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم وحول المهرجان.

و أكد الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي حرص الجامعة على توفير تجارب طلابية متكاملة تجمع بين الجوانب الأكاديمية والأنشطة الترفيهية والثقافية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنوعًا أكبر في البرامج والمسابقات التي تتيح للطلاب اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن تلك الفعاليات تمنحهم فرصة حقيقية للتعارف والتفاعل في أجواء إيجابية، وتعكس اهتمام الجامعة بدعمهم المستمر.

 ويأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص الجامعة على توسيع نطاق مشاركة الطلاب في الأنشطة التي تعزز روح الانتماء وتدعم بناء شخصية الطالب الجامعى.

محافظة الإسماعيلية طلاب من أجل مصر مصر جامعة عين شمس

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

دولة التلاوة

مفاجأة سارة ونجاح جديد.. هشام طلعت مصطفى: 10 ملايين جنيه دعما لدولة التلاوة

رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى يدعم برنامج دولة التلاوة بـ10 ملايين جنيه

بالصور

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

